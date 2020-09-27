Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü

YÖNETMELİK İPTALİ HALİNDE ATANMIŞ OLANLAR HANGİ KADROYA ATANIR? Danıştay Başkanlığı, MEB'de öğretmen iken sınavsız olarak KYK'da yurt yönetim müdürü kadrosuna atanan ancak sınavsız yurt müdürlüğü atamasının iptali sonrasında Yurt Yönetim Memuru unvanına atanan davacının açtığı davada, olayda mahkeme kararının hemen uygulanmak zorunda olduğu ve idarenin elinde öğretmen kadrosu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ve idareyi haklı bulmuştur.