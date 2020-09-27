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Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinin psikiyatri bölümünde tedavi gören bir hasta, odasında çıkardığı yangında hayatını kaybetti
|27 Eylül 2020 07:49
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Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinin psikiyatri bölümünde tedavi gören bir hasta, odasında çıkardığı yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinin psikiyatri bölümünde tedavi gören 30 yaşındaki Mehmet Beşparmak, saat 04.30 sıralarında odasında yangın çıkardı.
Odadan dumanlar çıktığını gören hastane personeli, 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirdi, tedavi gören diğer hastaları da binadan tahliye etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yangına müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından odaya giren sağlık ekipleri, Beşparmak'ın yatağında hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda yaralanan iki hasta tedavi altına alındı.
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