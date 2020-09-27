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FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı

FETÖ'nün onlarca yayınevi üzerinden elebaşı adına yayınladığı kitaplardan elde ettiği gelirlerden 37 milyon 691 lirasını himmet adıyla yine örgüte aktardığı tespit edildi
 27 Eylül 2020 08:32
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FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, faaliyetlerini nasıl finanse ettiğine dair bir tespit de MASAK'tan geldi. Terör örgütünün onlarca yayınevi üzerinden elebaşı adına yayınladığı kitaplardan elde ettiği gelirlerden 37 milyon 691 lirasını "himmet" adıyla yine örgüte aktardığı tespit edildi.

16 FARKLI İSİMLE BAŞVURU

2014'te gerçekleşen para aktarımı 2016'da Kültür Bakanlığı'nın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıktı. MASAK'ın hesap hareketleri üzerinde yaptığı araştırmada ise FETÖ'ye bağlı yayınevlerinin nasıl çalıştığı gözler önüne serildi. Buna göre tamamı örgütle bağlantılı 100'e yakın yayınevi, örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı kitapların basımı için Kültür Bakanlığı'ndan 26,5 milyon adet kitap bandrolü talep etti. Bandrol taleplerinin ise Fethullah Gülen, M. Fetullah Gülen, Fetthulah Gülen gibi küçük harf değişiklikleri ile tamamı Gülen adına toplam 16 isim üzerinden talep edildiği belirlendi.

37 MİLYON 691 BIN TL

Bandrol alımı gerçekleştirilen kitapların yayıncılığını Kaynak Holding A.Ş.'ye bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık, Işık Yayıncılık, Nil Sesli Görüntülü Eserler Pazarlama, Işık Yayınları, Feza Gazetecilik, Nesil Basın Yayın ve Ilıcak Yayıncılık üstlendi. Yapılan incelemede ise Gülen adına tam 26,5 milyon adet kitap bandrolu basılarak örgüte 37 milyon 691 bin TL değerinde "himmet" aktarımı yapıldığı ortaya çıktı. Kitapların satışının ise yine toplantılarda ve toplu alımlarla işadamları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

ATAKAN IRMAK
Sabah
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