1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiği müjdesini verdi.
 27 Eylül 2020 08:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiği müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüse (Covid-19) karşı 'Covidsera' isimli antiserum çalışması yapan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki Vetal Aşı Fabrikasında incelemede bulundu.

Atlardan antikor elde ederek Covid-19'a karşı Covidsera isimli antiserum çalışmasında sona gelen Vetal'i gezen ve laboratuvarları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın alt yapısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fabrikadaki incelemenin ardından aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin aşı çalışmalarında diğer ülkelerden geri kalır bir yanı olmadığını, 3 aşıda insan denemeleri seviyesine gelindiğini kaydetti.

"Aşıları ülkemizde üretmek istiyoruz"

Bakan Mustafa Varank, "Hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla, bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarında 2 projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Osman Erganiş hocamız burada, oda bizimle beraber. Oda inaktifvirüs aşısında, çalışmalarında son noktaya geldi. Dosyalarını Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere. Yani 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesi yanında bunların üretimi de önemlidir. Bunları Türkiye'de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Vetal bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesislerin Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemesi aşamasına gelen çalışmalarımızın burada üretimini yapıp Faz1 aşamasına geçmek istiyoruz" dedi.

"Yurt dışındaki çalışmalardan geri kalır yanımız yok"

Adıyaman'da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duyduğunu belirten Bakan Varank, "İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Tabi Türkiye'de diğer ülkelerle yapılan faaliyetlerde var. Onlar ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. İnşallah bütün amacımız bilim ile bu hastalıktan kurtulmak ve biz burada bilim insanlarımızın çalışmalarından son derece memnunuz. Yurt dışı ile karşılaştırdığımız da onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta birçok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de netice almak için son surat çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarından çok kısa sürede Faz1 seviyesine geçileceğini aktaran Varank, "Aslında hayvan denemeleri tamamlanmış aşılarımız var. Sağlık Bakanlığına dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde, onlarda gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Faz1'e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki bu süreçler biran önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından Faz1, Faz2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ortadoğu başta olmak üzere bir çok ülkeye serum ihraç eden Vetal, Adıyaman Üniversitesi ile TÜBİTAK destekli proje kapsamında antiserum çalışması yürütüyor. Vetal'in 12 tane biyogüvenlik seviyesi 2 olan ve 5 tane biyogüvenlik seviyesi 3 olan labaratuvarı bulunurken, biyogüvenlik seviyesi 4 olan laboratuvarın inşaatına başlanıldığı ve bunun Türkiye'de ilk ve tek laboratuvar olacağı öğrenildi.

Bakan Mustafa Varank'ın programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Vetal Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tutak eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cerrahpaşa da önümüzdeki hafta deney aşıları yapmaya başlayacak
18 Eylül 2020 17:53		 Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Akova en çok korkulan soruya yanıt verdi
16 Eylül 2020 17:10
Türkiye'de aşının ilk gönüllü uygulaması yapıldı
16 Eylül 2020 14:04		 Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak
15 Eylül 2020 09:20
Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
11 Eylül 2020 20:38		 Dünyada bir ilk: Çift antikorlu tanı kiti ÇOMÜ'de geliştirildi
08 Eylül 2020 14:29
Araştırma: Koronavirüs testleri ölü virüsleri tespit ederek hatalı pozitif sonuçlar verebilir
06 Eylül 2020 10:31		 Aşı ile ilgili önemli açıklama: 2020 sonuna hazır olabilir
02 Eylül 2020 18:17
Koronavirüsle mücadelede kritik öneme sahip enzim üretildi
31 Ağustos 2020 18:55		 Yeni Covid-19 araştırması: İkincisi daha ağır geçebiliyor
31 Ağustos 2020 15:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehit ve yaralılarımız var11:03 - Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durağa mühür10:59 - TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor10:58 - İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat'ta koronavirüse yenik düştü10:49 - Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki10:45 - Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
10:42 - Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun10:35 - 5 bakanlık hazırladı... Valiliklere 'kadına şiddet' genelgesi10:29 - İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şok oldu10:27 - Kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti10:22 - Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi10:12 - Mesai arkadaşına 'hayvan' deyince işten atıldı
10:03 - İstanbul'daki gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı09:55 - Tatili kasım sonuna kadar uzattılar... 'Hastalık yok, hava temiz'09:45 - Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor09:35 - TOGG CEO'su Karakaş: Avrupa da bizi yakından takip ediyor09:20 - Türkiye'den Azerbaycan'a saldırıya ilk tepki
09:06 - Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehit ve yaralılarımız var
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor
Antibiyotikte büyük tasarruf
Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Oblomov 2
Kerendi 1
göreslemek 1
plaquenil 1
Ersin düzen 2
günde 100 konu açana ek puan verilsin kapmanyası 3
sabah namazı 4
fikret kızılok 3
kırvet 1
Bajrangi Bhaijaan 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam