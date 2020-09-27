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Üniversitede kadro için 'nokta atış'lı ilan

Akademide torpil ve isme özel kadro iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 27 öğretim görevlisi almak için ilan verdi. Adrese teslim akademik kadrolarda kişiye özel şartlar dikkat çekti
 27 Eylül 2020 08:57
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Üniversitede kadro için 'nokta atış'lı ilan

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan'ın haberine göre; üniversitelerde 'Adrese teslim kadro' ilanlarının ardı arkası kesilmiyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 27 öğretim görevlisi almak için ilan verdi. İlanların her biri, belirli kişileri işaret ediyor.

İşte bazı bölümler için aranan şartlar:

- Güney-Doğu Türk Lehçeleri: Modern Özbek şiirinde dil-üslup çalışması olmak.

- Gazetecilik: Risk haberciliği çalışması bulunan.

- İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak, Hz. Ömer dönemi imar, yargı ve yönetim konularında çalışmaları olmak.

- Adalet Yönetimi: Mekansal ekonometri ile ilgili doktora yapmış olmak, çok değişkenli istatistiksel analiz konusunda çalışmaları olmak.

- İktisat: Uluslararası iktisat, ekonomik entegrasyonlar, rekabet gücü, endüstri 4.0 ve WTO- Ticaret kolaylaştırma anlaşması konularında çalışmaları olmak.

- Tarih: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçent unvanına sahip olmak, Türk-Arap ilişkileri, Osmanlı istihbaratı ve propaganda faaliyetleri üzerine çalışmaları olmak.

YÖK BAŞKANI SARAÇ 'YAPMAYIN' DEMİŞTİ

Kişiye özel kadro ilanları, YÖK'ün de gündeminde. YÖK Başkanı Yekta Saraç, kadro ilanlarının kamuoyunda yarattığı rahatsızlık nedeniyle üniversitelere bir yazı göndererek, "Öğretim üyesi kadro ilanlarında bilimsel, objektif ve denetlenebilir nitelikte olmayan kişiye özgü, adayı tanımlayan şartlarda yer verilmemesi yönünde titizlik gösterilmesi gerekiyor" demişti.
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