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Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı

Vatandaşların uyarıları dinlemediğini söyleyen Prof. Enginyurt, "Öyle örnekler var ki. Ordu'da gelinle damat korona olduklarını biliyorlardı ve yine de düğünü yaptılar. Biz bu cehaletle savaşıyoruz" dedi
 27 Eylül 2020 09:06
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Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Özgür Enginyurt, kentte yayın yapan yerel bir televizyonda katıldığı programda insanların duyarsızlıklarına örnekler verdi.

Düğün, nişan, kına gibi etkinliklerden uzak durulmasını belirten Enginyurt skandal bir olayı anlattı: "Ordu'da gelinle damat korona olduklarını biliyorlardı. Düğünü yine de yaptılar. O düğünden bir sürü korona vakası çıktı. Bir sağlıkçı olarak anlatmakla bitiremem. O kadar cehaletle uğraşıyoruz ki. Şu anda sağlıkçılar gerçekten her cephede savaşıyor. Toplu olarak bir araya gelinmemeli." Ağustos ayında da yine Ordu'da bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaşmıştı.

GRİP MEVSİMİ GELDİ

Enginyurt, kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi ve şu uyarılarda buludu. "İyi uyumamız, iyi beslenmemiz gerekiyor ve çok su tüketmemiz gerekiyor. Gripten de korunmalıyız. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Her türlü viral enfeksiyonda corona virüse yakalanma ihtimalimiz yükseliyor. Çinko, C ve D vitamini takviyesi almak gerek."

İsmail AKDUMAN
Sözcü
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