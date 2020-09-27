Türkiye'den Azerbaycan'a saldırıya ilk tepki
|27 Eylül 2020 09:20
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır.
Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki
27 Eylül 2020 10:49
|27 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Eylül 2020 00:00
|MHP'li Kalaycı: FETÖ'nün siyasi ayağına girilmedi
26 Eylül 2020 23:34
|Cübbeli Ahmet: Emniyete 5 dosya götürdüm
26 Eylül 2020 23:02
|Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
26 Eylül 2020 23:00
|İYİ Parti'de WhatsApp krizi: Genel Başkan Yardımcısı gruptan atıldı
26 Eylül 2020 21:55
|Bakan Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
26 Eylül 2020 21:52
|Bakanlıktan, Almanya'da çocukları ellerinden alınan çifte destek
26 Eylül 2020 21:48
|Vaka sayısı bin 500 sınırına geriledi
26 Eylül 2020 19:38
|Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için varız' paylaşımı
26 Eylül 2020 18:37