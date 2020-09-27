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Kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.
 27 Eylül 2020 10:27
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Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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