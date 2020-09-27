Kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.
|27 Eylül 2020 10:27
|+Aa- Yazdır
Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.
Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar
27 Eylül 2020 11:19
|Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
27 Eylül 2020 10:45
|İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şok oldu
27 Eylül 2020 10:29
|İstanbul'daki gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı
27 Eylül 2020 10:03
|Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
26 Eylül 2020 23:56
|Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli 'küllük' olarak kullanılıyor
26 Eylül 2020 23:55
|Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
26 Eylül 2020 22:12
|Ayasofya'da yer altı yapıları keşfedildi
26 Eylül 2020 21:01
|Koronavirüsü fırsata çeviren belediye, üretime başladı
26 Eylül 2020 20:22
|Anadolu Hisarı'nda orman yangını
26 Eylül 2020 17:39