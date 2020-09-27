İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şok oldu
Bursa'da internetten alışveriş yapan vatandaş büyük şok yaşadı.
|27 Eylül 2020 10:29
|+Aa- Yazdır
Bursa'da internetten alışveriş yapan vatandaş büyük şok yaşadı.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Osmangazi ilçesinde yaşandı. Trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi arayışına giren 38 yaşındaki Ö.Ç, internette araştırma yaptı. Ö.Ç, telsiz siparişi vererek kargonun gelmesini bekledi. Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açtığında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi geldiğini gören vatandaş, daha sonra verilen numarayı arasa da herhangi bir muhatap bulamadı. Ö.Ç. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar
27 Eylül 2020 11:19
|Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
27 Eylül 2020 10:45
|Kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti
27 Eylül 2020 10:27
|İstanbul'daki gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı
27 Eylül 2020 10:03
|Yapraklı Baraj Gölü'nün çevresi çöplüğe döndü
26 Eylül 2020 23:56
|Kızkumu'nun 'Prenses' heykeli 'küllük' olarak kullanılıyor
26 Eylül 2020 23:55
|Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
26 Eylül 2020 22:12
|Ayasofya'da yer altı yapıları keşfedildi
26 Eylül 2020 21:01
|Koronavirüsü fırsata çeviren belediye, üretime başladı
26 Eylül 2020 20:22
|Anadolu Hisarı'nda orman yangını
26 Eylül 2020 17:39