1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, vatandaşa doğru ve kaliteli maskeye güvenle ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun 'Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı maske firmalarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
 27 Eylül 2020 10:42
+Aa- Yazdır
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun

TOBB Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı 570 maske üreticisinin bulunduğunu söyledi.

Özgürbüz, "Bunların hepsinin her yaptıkları mükemmel anlamına gelmese de kendilerini oraya kaydettirerek Sağlık Bakanlığı'nın denetimine açık oldukları için daha güvenli olduklarını söylemek doğru olur. Devlet, o sisteme kayıtlı olmayan maske satış firmalarına inceleme yapmadan durumlarından haberdar olamayacağı için vatandaşın onlardan uzak durmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. ÜTS mobil uygulaması da var. Vatandaşlarımız bunu cep telefonlarına indirebilir, buradan aldıkları maskenin durumunu sorgulayabilirler. Bunu yapmalarını salık veririz vatandaşlarımıza güvenli olarak kullanabilmeleri için. Uygulamaya girdiklerinde maske kutusunun üzerinde yer alan barkodu kameraya okuttuklarında veya sisteme manuel olarak o numarayı girdiklerinde Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kayıtlı olup olmadığını oradan anında görebiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu sisteme kayıtlı firmaların ürünlerini kullanmaları kendi sağlıkları açısından önemli. Çünkü bu ürünler Sağlık Bakanlığı'nın kontrolüne açık; sisteme kaydı yaptırılıp, bildirilmiş ürünler" dedi.

'TÜRKİYE'DE PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANILAN 3 TÜR MASKE VAR'

TOBB Medikal Meclis Başkanı Özgürbüz, Türkiye'de satılan ve pandemi döneminde kullanılan 3 tür maske olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir tanesi eskiden beri kullanımda olan tek kullanımlık cerrahi maskeler. En çok kullanılan ve en çok satılan da bunlar. Diğer tür olan iş sağlığı ve güvenliği için kullanılan 'N95' diye tabir edilen filtreli maskeler. Üçüncüsü de pamuklu kumaşlardan yapılan bez maskeler. Aslında koruma dediğiniz şeyi test etmek gerekir. Yani bu pandemiden önce bu maske türlerinin hepsinin farklı kullanım yerleri vardı. Örneğin; cerrahi maskeler takanı korumak için değil tam tersi ameliyathane ortamında hastayı doktordan veya sağlık personelinin ağzından çıkardığı parçacıklardan korumak için kullanılırdı. Dolayısıyla bunların türleri farklı. Kullanım amaçları farklı. Bunların hiçbiri pandemi için test edilmedi. Hiçbirinin bu tip klinik çalışmaları yeterince yok. Ama biliyoruz ki eskiden beri şu an bizim yaygın olarak kullandığımız tek olarak kullanılan cerrahi maskeler oldukça koruyuculuğu yüksek. Bunların kullanım amacı bu maskeyi takan personeli tozdan, kirden ve oradaki partiküllerden korumaktı. Dolayısıyla onların virüse karşılığı daha yüksek. Zaten bu sürecin en başında da sağlık personeli daha çok onu kullandı. Bez maskenin ise koruyuculuğunun en düşük seviyede olduğunu biliyoruz. O da daha çok estetik ve konfor nedeniyle sık kullanılan bir maske türü ama koruyuculuğu en düşük maske türünün bez maske olduğunu söylemekte bir sakınca yok. Ama tekrar belirtmek lazım ki maske takışımızın temel nedeni kendimizi korumak kadar herkesin bu maskeyi de takması sonucu toplumun diğer fertlerini korumak."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat'ta koronavirüse yenik düştü
27 Eylül 2020 10:58		 Tatili kasım sonuna kadar uzattılar... 'Hastalık yok, hava temiz'
27 Eylül 2020 09:55
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
27 Eylül 2020 09:06		 Koronaya değil, polise önlem: Baskın var, maske tak
27 Eylül 2020 08:18
En çok idam cezası 'öldürme' suçuna
27 Eylül 2020 08:00		 Meteorolojiden üç ile sağanak uyarısı-Haritalı
27 Eylül 2020 07:56
Antibiyotikte büyük tasarruf
27 Eylül 2020 07:36		 Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
27 Eylül 2020 07:28
'Dezenfektan sürdükten sonra ateş yakmak için 3 dakika bekleyin'
26 Eylül 2020 23:57		 'Bana bir şey olmaz mentalitesiyle bu hastalığı yenemeyiz'
26 Eylül 2020 22:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:19 - Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar11:11 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehit ve yaralılarımız var11:03 - Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durağa mühür10:59 - TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor10:58 - İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat'ta koronavirüse yenik düştü10:49 - Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a tepki
10:45 - Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!10:42 - Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun10:35 - 5 bakanlık hazırladı... Valiliklere 'kadına şiddet' genelgesi10:29 - İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şok oldu10:27 - Kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti10:22 - Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi
10:12 - Mesai arkadaşına 'hayvan' deyince işten atıldı10:03 - İstanbul'daki gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı09:55 - Tatili kasım sonuna kadar uzattılar... 'Hastalık yok, hava temiz'09:45 - Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor09:35 - TOGG CEO'su Karakaş: Avrupa da bizi yakından takip ediyor
09:20 - Türkiye'den Azerbaycan'a saldırıya ilk tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehit ve yaralılarımız var
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor
Antibiyotikte büyük tasarruf
Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayırlı cumalar 2
Baskça 1
tv 100 2
Jay Jay Okocha 2
tipiklik 3
Kerendi 1
diyanet'in 5 bin personel alması 4
fahrettin koca 6
günde 100 konu açana ek puan verilsin kapmanyası 3
estetik müdahale sonrası ölüm 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam