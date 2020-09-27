Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!

Ankara' da karantina denetimi yapan filyasyon ekibi çok çarpıcı ve düşündürücü bir manzarayla karşılaştı. Virüs tanısı almış bir hastanın evinde 20'ye yakın misafir vardı . İşte virüs tablosunun neden ağırlaştığınını ortaya koyan o tek kare görüntü.

Fotoğraf Sincan ilçesinde denetim yapan ekiplerin cep telefonu kamerasından...Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı .