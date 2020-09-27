İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat'ta koronavirüse yenik düştü
|27 Eylül 2020 10:58
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof Dr. Hasan Onat, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
"FAKÜLTEMİZDEN BİR YILDIZ DAHA KAYDI"
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
Fakültemiz İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat'ın, birkaç gün önce yakalandığı Koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Senatoryum Hastahanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi 26 Eylül 2020 Pazar günü Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İlahiyat camiamıza başsağlığı dileriz. "Allah'tan geldik, sonunda O'na döneceğiz."
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