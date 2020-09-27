Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durağa mühür
Esenyurt'ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt'ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu
|27 Eylül 2020 11:03
|+Aa- Yazdır
Esenyurt'ta dün taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Esenyurt'ta 4 taksi durağı kapatılarak mühür vuruldu.
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanmıştı. Silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, aralarında kavga çıktığı söylenilen taksi durağı da dahil, toplam 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı asıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ünlü çifte olmayan inşaattan daire sattılar
27 Eylül 2020 08:41
|10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
27 Eylül 2020 08:09
|Hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü
27 Eylül 2020 07:49
|Bakan Koca: Sağlık çalışanına şiddet, toplumun ortak sorunu
27 Eylül 2020 06:41
|Bir kişiyi gözaltına alan polis ekiplerine balkondan ateş açıldı
27 Eylül 2020 06:33
|Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
27 Eylül 2020 06:21
|Yangına müdahale eden itfaiyeciler büyük tehlike atlattı
26 Eylül 2020 23:49
|Kolunu silaj makinesine kaptıran çiftçi ağır yaralandı
26 Eylül 2020 22:08
|Doktoru tehdit etmişti, uzaklaştırma kararı verildi
26 Eylül 2020 22:00
|Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
26 Eylül 2020 21:18