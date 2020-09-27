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Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar

Edirne'de görev yanan filyasyon ekipleri, evlerinde izolasyon şartlarına uyması gereken vatandaşları her gün telefonla arayarak kontrol ediyor
 27 Eylül 2020 11:19
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Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar

Edirne'de filyasyon ekipleri evlerinde izolasyondaki kişileri telefonla her gün tek tek arayıp kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle oluşturulan "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu", Valilik koordinesinde her gün bir araya gelerek, salgının etkisini azaltmak için fikir alışverişinde bulunuyor.

Bu kapsamda ilde vali yardımcıları, ilçede kaymakamlar, aile hekimleri, Vefa Sosyal Destek Grubu, emniyet ve jandarma ekipleri ise izolasyondaki kişileri her gün telefonla arayarak, izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını takip ediyor.

İzolasyondaki kişiler 5 noktadan telefonla aranarak evde olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Ayrıca sağlık ekipleri 14 gün boyunca evlerinde izolasyondaki kişileri ve ailesini sağlık kontrolünden geçiriyor.

İzole kişiler ve aile fertlerine 14 gün boyunca günde 3 kez değiştirebileceği şekilde maske veriliyor. Dezenfekte ekipleri izolasyon adreslerini, komşu binaları ve sokağını da her gün dezenfekte ediyor.

İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Birimi'nin oluşturduğu sistem uyarınca teşhis konulan kişinin lokasyonu baz alınarak çevresindeki kişiler de taranıyor ve her gün bilgilendirme mesajı atılıyor.

Filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacağı, bu kişilere 3 bin 152 lira ceza uygulanacağı vurgulanıyor.

- "Genellikle izolasyon kurallarına uyuluyor"

Fatih Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Taylan Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinde izolasyonda olan vatandaşlarla her gün konuştuklarını söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünce hazırlanan listeye göre telefonla arama gerçekleştirdiklerini belirten Önal, "Şikayetleri var mı, evdeler mi, tabii bunu kontrol ediyoruz bir taraftan. Bir istekleri varsa gerekli birimlere yönlendiriyoruz. Ya da başka tavsiyeler varsa onları konuşuyoruz. Solunum sıkıntısı, ateş, koku ya da tat alamama gibi semptomları sorguluyoruz. Evde olmayana denk gelmedik. Genellikle izolasyon kurallarına bölgemizde uyuluyor. Tabi uymayan olursa da ilgili birimleri harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden İlkay Dalakkaya da izolasyondaki vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını belirterek, "Evden çıkmamaları gerektiğini, çıktıkları zaman 3 bin 150 lira cezası olduğunu hatırlatıyoruz. Bunların yanı sıra onlardan da güzel şeyler duyuyoruz. Devletimiz her anında vatandaşımızın yanında. Çok teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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