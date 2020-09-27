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Belediye ekipleri, 15 yıldır birbirine hasret iki kardeşi buluşturdu

Başkentte, ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılırken, iki kardeşin aynı ilçenin farklı mahallelerinde 15 yıldır birbirlerinden habersiz yaşadığı tespit edilmesi üzerine belediye ekiplerinin sağladığı sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı
 27 Eylül 2020 11:34
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Belediye ekipleri, 15 yıldır birbirine hasret iki kardeşi buluşturdu

Başkentte, ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapılırken, iki kardeşin aynı ilçenin farklı mahallelerinde 15 yıldır birbirlerinden habersiz yaşadığı tespit edilmesi üzerine belediye ekiplerinin sağladığı sürpriz buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Mamak Belediyesinin yemek yardımı hizmetinden faydalanan 56 yaşındaki Mehmet Çamdelen ve 60 yaşındaki Fatma Çamdelen kardeşler, aynı ilçenin farklı mahallelerinde 15 yıldır birbirlerinden haberi yoktu.

Yemek dağıtımı yapan belediye görevlisi, Yozgatlı Çamdelen kardeşlerin aynı hizmetten faydalandığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle görüşemediklerini belirledi.

Belediyenin ilgili birimlerine konu hakkında bilgi verilmesi üzerine, 15 yıldır görüşemeyen Çamdelen kardeşlerin buluşturulmasına karar verildi.

Ekipler, Şahap Gürler Mahallesi'nde bir gecekondu yaşamını sürdüren Mehmet Çamdelen'i alarak, Saimekadın Mahallesi'nde yürüme engelli kızı Derya ile yaşayan ablası Fatma Çamdelen'in yaşadığı mahalleye götürdü.

Apartmanın bahçesine belediye görevlisinin getirdiği yemekleri almak için inen Fatma Çamdelen, karşısında 15 yıldır haber alamadığı kardeşi Mehmet Çamdelen'i görünce duygu dolu anlar yaşandı.

Apartman sakinlerinin de ortak olduğu duygusal anlar sırasında Çamdelen kardeşler gözyaşlarını tutamadı.

Yürüme engeli olduğu için apartmanın bahçesine inmekte güçlük çeken Derya da 3'üncü kattan gözyaşları içinde el sallayarak annesinin ve dayısının mutlu anlarına eşlik etti.

- Kardeşler soyadı benzerliğiyle fark edildi

Çamdelen kardeşlerin durumlarını fark eden belediye görevlisi Osman Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır yemek dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahipleriyle özel bir bağ kurduğunu söyledi.

Aktay, "Bir gün sohbet esnasında Mehmet beye Çamdelen soyadında bir tanıdığının olup olmadığını sorduğumda 'Var ama görüşemiyoruz' yanıtını aldım. Ardından durumu anlattım. Kardeşi ile buluşturma teklifimize olumlu sonuç alınca Belediye Başkanımız Murat Köse'ye konuyu ilettik. Başkanımızdan da buluşturma için talimat gelince hiç beklemeden buluşturmayı gerçekleştirmek istedik." diye konuştu.

- "Biz 5 kardeştik 3'ü vefat etti"

Kardeşi ile özlem gideren Fatma Çamdelen de imkansızlıklardan dolayı kardeşini göremediğini ve yürüme engelli kızının maaşıyla yaşamını sürdürdüğünü aktardı.

Kardeşinin de Mamak ilçesinde yaşadığını öğrendiği günden itibaren uyuyamadığını gözyaşları içinde anlatan abla Çamdelen, "Kardeşimi 15 yıldır görmüyorum. Biz 5 kardeştik 3'ü vefat etti. İkimiz de 15 yıldır görüşemiyoruz. Belediyenin yemeği ile geçiniyoruz. Kızım Derya da dayısını duyduğunda çok sevindi 'Ayaklarım yok, yürüyemiyorum' diye ağladı. Ben 3 çocuğumu kaybettim. Bir engelli çocuğum var, babamız yok. Mamak Belediyesinden Allah razı olsun bize yemek gönderiyor." dedi.

Belediyenin gıda ve yemek yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten ve ablasına kavuşmanın heyecanıyla konuşmakta zorlanan Mehmet Çamdelen ise "Allah kavuşturanlardan razı olsun. Kader böyleymiş. Kardeşimi ve yeğenimi gördüm çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle apartmanın bahçesinde ablasıyla 1 saat boyunca hasret gideren Mehmet Çamdelen daha sonra belediye ekiplerince evine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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