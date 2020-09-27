1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar topluyor

Çanakkale'deki Kepez Atatürk İlkokulu'nda 3 yıl önce geri dönüşüm çalışmalarına destek vermek amacıyla başlatılan "Elektronik Eşyalarını Atma Bağışla Projesi", pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencileri bilgisayar sahibi yapmak için yeniden hayata geçirildi
 27 Eylül 2020 11:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinden sürdürdükleri canlı yayın eğitimlerini takip etmek isteyen ancak bilgisayar bulunmayan öğrenciler, öğretmenlerinin hazırladığı proje ile bilgisayar sahibi oluyor.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan Atatürk İlkokulunun öğretmenleri, 3 yıl önce geri dönüşüm çalışmalarına destek vermek amacıyla "Elektronik Eşyalarını Atma Bağışla Projesi"ni hazırladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce de desteklenen proje ile çok sayıda atık madde, çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek doğanın korunması sağlandı.

Kovid-19 sürecinde bilgisayarı bulunmayan öğrencilere destek olmak amacıyla projede yeniden düzenlemeye giden öğretmenler, evlerde atıl durumda bulunan ya da hurda durumdaki bilgisayar ve malzemelerini toplamaya başladı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Ali Özkök koordinatörlüğündeki çalışmada okula getirilen bilgisayarlar gerekli inceleme, yenileme ve onarım süreçlerinin ardından online eğitim sistemine hazır hale getiriliyor. İşletim sistemleri ve bazı donanımları güncellenen bilgisayarlar, daha sonra okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim ediliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 40 öğrenci bilgisayarlarına kavuştu.

Mehmet Ali Özkök, bu çalışmayla hem öğrencileri sevindirip hem de onları atıkların geri dönüşümü için fikir sahibi edindirdiklerini dile getirerek, "Yaptığımız şey şu aslında, evlerde bulunan atıl bilgisayarları, talep ediyoruz, dostlarımız arkadaşlarımız getiriyorlar. İşe yarar hale getirdiklerimizi öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Evlerde kullanılmayan bilgisayarlarımız var. Buna ulaşamayanlar da var. Online ders ortaya çıkınca eksikliği çok büyük hissedildi. Bu aynı zamanda sosyal dayanışma." dedi.

Öğrencilere evlerde kullanılmayan bilgisayarları yenileyerek ulaştırdıklarını ifade eden Özkök, şöyle devam etti:

"Biz buna aracılık yapıyoruz aslında. Yaptığımız iş bu. Çocuklara geri dönüşümü öğretiyoruz. Her şey bir işe yarayabilir, bunu öğretiyoruz. Okulumuzda 3 yıl önce yaptığımız bir projede bununla ilgili birkaç çalışma vardı. Atık yağı topluyorduk, kağıt topluyorduk, pil topluyorduk. Bir de bunu kattık. Atık, hurda ve atıl durumdaki bilgisayarları yenileyip ihtiyaç sahibi öğrencilerimize veriyoruz. Buna katkıda bulunan bağış yapan insanlarımız da çok memnun oluyor."

Mehmet Ali Özkök, bilgisayarlar kendilerine ilk ulaştığında çalışıp çalışmadığını kontrol edip eksikliklerini gidermeye başladıklarını söyledi.

Özkök, "Gelen malzemelerde çok para harcamadan yapabileceklerimize öncelik veriyoruz. Windows-7 çalıştırmak zorundayız. Online canlı dersler yapılıyor çocuklara, en az o seviyede olması gerekiyor bilgisayarların. O hale getiriyoruz. Ram eksikse ram, hard diski yetersizse hard disk ekliyoruz. Çok işe yaramaz halde ise parçalarını alıyoruz, bizim işimize yarayacak parçaları başka bilgisayarlar için burada tasnifliyoruz." diye konuştu.

Özkök, kullanılmayan ya da atıl durumdaki her türlü bilgisayar ekipman ve bileşenlerine ihtiyaçları bulunduğunu, bu konuda kendilerine destek olmak isteyenleri okullarına beklediklerini sözlerine ekledi.

- "Öğrencilerimiz bu projeden çok mutlu"

Okulun Müdür Yardımcısı Sibel Dinç ise projenin ikinci etabına başladıklarını hatırlattı.

İlk projeye okula koydukları dilek ve istek kutusundan çıkan önerilerle başladıklarını, burada kendilerini etkileyen bir isteğin ise bilgisayar olduğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Projenin ikinci etabında yani pandemi süreciyle birlikte evlerimizdeki az kullandığımız ya da ömrünü tamamlamış bilgisayarlarımızı Mehmet Ali hocama getirdik. O da bunların içlerindeki çalışır kısımları birleştirip, birbirinden faydalanarak bize sağlam bilgisayarlar oluşturdu. Biz de bunları öncelikle hayali bilgisayar olan öğrencilerimize götürdük. Çocuklar gerçekten çok mutlu oldu. Evlerimizdeki bilgisayarlarımızı, ekipmanlarını getirerek çocuklarımıza faydalı olmaya çalıştık. Şimdiki süreçte çocukların evden canlı derslere katılmaları gerekiyor. Birçoğunun evinde bilgisayarı yok. O yüzden projemizi tekrar daha çok duyuru yaparak, daha çok insana ulaşmayı sağlayarak, bilgisayar elde etmeye çalışıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi
27 Eylül 2020 10:22		 Veli ve öğretmenler iş birliği yaptı, okula dezenfektan tüneli kuruldu
26 Eylül 2020 14:41
TOGG'a teknik eleman yetiştirecek lisede dersler başladı
26 Eylül 2020 11:09		 Meslek liseleri medikal fabrika gibi
26 Eylül 2020 06:59
Karabük'te 'ata tohumları' minik öğrencilerin ellerinde hayat buluyor
25 Eylül 2020 14:15		 Yaşadıkları sorunlara 'Akıllı Sınıf' ile çözüm ürettiler
24 Eylül 2020 15:02
Öğretmenleri öncülük etti, 26 öğrenci yeni tablete kavuştu
23 Eylül 2020 21:41		 Köy okullarındaki çocuklar kendi hikayelerini çekiyor
22 Eylül 2020 21:49
Hobi bahçeli okulun uluslararası ödül gururu
22 Eylül 2020 21:47		 Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul
21 Eylül 2020 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - Meclis, 1 Ekim'de açılıyor13:54 - Koronaya yakalanan okul müdürüne çalgılı şarkılı moral13:51 - Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı13:40 - Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelerin internet harcamalarını devlet karşılayabilir13:31 - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı13:15 - YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz
13:14 - Hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazandı... D-100 karayolunu kapatacak13:01 - Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı12:57 - Engelli çocuğu olan memurlar ne kadar çocuk yardımı alır?12:51 - Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın12:44 - Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak12:40 - Türkiye'den Ermenistan'ın saldırısına peş peşe tepkiler
12:34 - Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız12:26 - Botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı12:13 - 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'12:04 - Pes dedirten görüntü: Dilek ağaçları tıbbi maskelerle doldu11:55 - Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı
11:49 - Asker çocuğu iki kardeş, mayını havadan belirleyip imha edecek drone yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat da koronavirüse yenik düştü
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hichki 3
Bajrangi Bhaijaan 1
Baskça 1
poğaça 2
arizona kertenkelesi 4
masterchef berker 2
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
Pargalı İbrahim Paşa 2
bu para çok fazla karım benimle kavga edebilir 2
ziyaret 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam