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Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne dalan dalgıçlar, farklı bir canlı türüne rastladı
 27 Eylül 2020 11:55
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Van Gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olma özelliği taşıyor. Van Gölü'nde her geçen gün bilim insanlarını heyecanlandıran ve yeni araştırmalara sevk eden keşifler yapılıyor. Daha önce 18 metre civarında ve 50 bin yıllık olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük mikrobiyalitinin tespit edildiği Van Gölü'nde, Su altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve Dalış Eğitmeni Serkan Ök tarafından yapılan dalışlarda 23.4 metre boyunda yaklaşık 70 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeni mikrobiyalit tespit edildi. Van Gölü'nde 3 yıl önce bulunan Rus şilebi de büyük heyecan yaratmıştı.

Bugüne kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen Van Gölü'nde 2018 yılında, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında yeni bir tür bulundu. Van Gölü'nde inci kefali dışında, mikrobiyalitte yaşayan 5- 6 santimetre boyunda yeni balık türü için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mikrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettiklerini söyledi.

YENİ TÜR KAMERALARA YANSIDI

Yaklaşık 2 yıl önce bulunan yeni tür ile ilgili çalışmalar halen devam ederken, Van Gölü'ne dalan dalgıçlar inci kefali dışında yeni ve farklı bir tür ile de karşılaştı. Dalış Eğitmeni ve rehber Serkan Ök, Van Gölü'nde dalış yaptıkları sırada kameralarına farklı bir türün yansıdığını söyledi. İlk başta inci kefali mi diye düşündüklerini fakat bunun farklı bir tür olduğunu gördüklerini söyledi. Bu görüntünün kendilerini çok heyecanlandırdığını belirten Ök, "Van Gölü 600 bin yaşında 3 bin 712 kilometrekare büyüklüğünde bir göl. Yöre halkı tarafından deniz olarak nitelendiriliyor. Van Gölü'nde inci kefali dışında hiçbir balığın yaşamadığı biliniyordu. Fakat son araştırmalarda farklı türlerin olduğu da tespit ediliyor. Bizler 1997 yılından beri farklı dalış noktalarında dalış yapıyoruz. Dalış okulu olarak Van Gölü'nün sırlarını aralamaya devam ediyoruz" dedi.

'ÇOK HEYECANLANDIK'

Son olarak 1958 yılında Van Gölü'ne batan Rus şilebi ilgili dalış yaptıkları sırada 17- 18 metrelerde şilebin üst kısımlarında yeni bir canlı türüne rastladıklarını belirten Ök, "Bunun görüntülerini ilgili birimlere aktardık. Tür ile ilgili çıkacak bilgileri biz de bekliyoruz. Biz Van Gölü'nün birçok sırrı barındırdığını ve keşfedilmesi gereken çok fazla şeye sahip olduğunu biliyoruz. Ve keşfetmeye devam edeceğiz. Bizler zaten çok gizemli bir dalış noktasına dalıyoruz. Bunun heyecanı var üzerimizde. Bu dalışları yaptığımız sırada inci kefali dışında farklı bir türe rastlamamız hepimizi heyecanlandırdı. Hepimiz şaşkınlık içindeydik. Gördüğümüz inci kefali değildi. Açıkçası çok heyecanlandık. Bunun tabii ki tek olduğunu düşünmüyoruz. Her dalışımızda kamerasız inmiyoruz" diye konuştu.
DHA
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