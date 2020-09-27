Pes dedirten görüntü: Dilek ağaçları tıbbi maskelerle doldu
|27 Eylül 2020 12:04
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Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre, savaşlarda galip gelmek, kuraklık ve hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak ve felaketlerden korunmak amacıyla tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Altarı, bugün de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Sunağın ön kısmında Erdem Dede Yatırı bulunurken, ziyarete gelenler, dilekler tutup, çevresindeki ağaçlara çaput bağlıyor. Yunan mitolojisinde önemli yeri olan Zeus Sunağı çevresindeki ağaçlar, bu yıl ise cerrahi maskelerle doldu. Ziyaretçiler, koronavirüs salgını nedeniyle kullanımı zorunlu hale getirilen maskeleri dilek dileyerek, ağaçlara bağlıyor.
Ağaçlardaki maskeleri görenler, asanlara tepki gösterdi. İstanbul'dan tatil için bölgeye gelen Ali Kaya, "Zeus Altarı'na ilk defa geldik. Geldiğimizde şoka uğradık. Maskeleri ağaca asmışlar ve bununla beraber tokaları asmışlar. Buranın harabeye döndürülmesi ilginç. Baktığımızda anlam veremedik. Bunların buraya bağlanması bize çok ilginç geldi" dedi.
Çağatay Kazancı ise "Gezme amacıyla ilk defa Zeus Altarı'na geldim. Bu manzarayı görünce şoka uğradım. Çünkü değişik şekilde ağaca çaput bağlamışlar. İncelediğimizde bunların maske olduğunu gördük. Maskelerin ağaca bağlanması düşüncesizliktir" diye konuştu.
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