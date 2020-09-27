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'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalında görevli Dr. Gül Pamukçu Günaydın: Gerekli tedbirler alındığında, öğrenci sayısı kısıtlandığında, kurallara tam uyum sağlandığında, aileler de aynı kuralları evde ve çevrelerinde uyguladığında okulda kontrol sağlanabilecektir
 27 Eylül 2020 12:13
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'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde okullarda gerekli tedbirler uygulandığında, öğrenci sayısı kısıtlandığında, aileler de aynı kuralları evde ve çevrelerinde uyguladığında okulda da salgında kontrolün sağlanabileceği bildirildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Gül Pamukçu Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldan bu yana acil serviste hekimlik yaptığını söyledi.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının mart ve nisanda hızla arttığını, ardından hayata geçirilen tedbirlerle sayıların inmeye başladığını ifade eden Günaydın, son dönemde ivmenin yükselmesine karşın son birkaç gündür yeniden düşüş görüldüğünü aktardı. Günaydın, "Sevindirici bir şekilde en azından kendi hastanemizde tekrar azalmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu olumlu bir gelişme, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Yazlık bölgelere gidenlerin sonbaharın gelmesiyle memleketlerine dönmeye başladığının, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Günaydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılması gerekenler değişik değil. Bu süreçte de pandemi bitene kadar yapılması gerektiği gibi maske mutlaka takılmalı, mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve el hijyeni sağlanmalı. Özellikle yüksek riskli bir temas olduğunda ya da tatilden dönüldükten sonra kişi kendini iyi dinlemeli, herhangi bir şikayet hissedilmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve görüşmeler sınırlandırılmalı."

- "Kurallara sıkı sıkı uyulmalı"

İlkokul birinci sınıflar ile ana sınıfına giden öğrencilerin, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başladığını anımsatan Günaydın, kendisinin de hem bir hekim hem de anne olduğunu ve çocukların tedbirlere uymasıyla sağlıklarının güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Günaydın, bu süreçte bir sıkıntı yaşanmaması için öğrenci, okul yönetimi ve aile işbirliğinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Aileler, her zaman olduğu gibi bu süreçte de çocuklarına örnek olmalı. Ebeveynler olarak maske takar, mesafeli durur ve elimizi sık sık yıkarsak, çocuğumuz da bunu örnek alacaktır. Çünkü, çocuklar ebeveynlerin dediklerinden ziyade yaptıklarını örnek alır. Okulların belirlediği kuralların da çiğnenmemesi lazım. Örneğin, veliler okul bahçesinden içeriye girmek için zorlamamalı, 'çocuklar sürekli maske taktığı için havasız kalıyor' endişesiyle maske kuralı ihlal edilmemeli. Bunlar veli olarak yapılması gerekenlerdir."

Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını kaydedeni Günaydın, "Umarım kademeli geçiş sürecinde bir olumsuzluk olmaz ve yüz yüze eğitim diğer kademelere de yayılır. Pandemi sürecinde çocuklar bunaldı. Çocuklar için en güvenli yerin okul olduğunu düşünüyorum. Gerekli tedbirler alındığında, öğrenci sayısı kısıtlandığında, kurallara tam uyum sağlandığında, aileler de aynı kuralları evde ve çevrelerinde uyguladığında okulda kontrol sağlanabilecektir. Olumlu bir gelişmeden olumsuz bir sonuç elde edilmemesi için kurallalara sıkı sıkı uymaya devam edilmeli." ifadelerini kullandı.

Günaydın, okullarda neler yapılması gerektiğine ilişikin rehberlerin yayımlandığını aktararak, derslerde ve ders aralarında çocuklar arasındaki mesafenin korunması, oynanacak oyunlar ve beslenme düzeninden sınıf mevcutlarının azaltılması, hijyen uygulamaları ve maske kullanımına kadar birçok tedbirin açıkça belirtildiğini söyledi.

- "Banyo sıklığı artırılabilir"

Okul ve okul sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin doğru bilinen yanlış bilgilerin olduğunu vurgulayan Günaydın, okul sonrası kıyafetlerin her gün yıkanması gerekmediğini belirtti.

Günaydın, okul sonrası yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çocuklar, dışarıdan geldiğinde yapılması gerektiği gibi okul sonrası eve ulaşıldığında da eller sabunla yıkamalı. Okullar kıyafetlerinin ve çantanın her gün yıkanması gerekli olmayabilir ama havalandırılabilir. Normal zamanda 60 derecede yıkandığından bu dönem için de yine okul kıyafetlerinin bu sıcaklıkta yıkanması yeterli olacaktır. Çünkü, pandeminin ilk zamanlarında olduğu gibi şu anda yüzeylerden virüsün bulaşma riskinin çok olmadığını biliyoruz. Banyo sıklığı artırılabilir, her gün değilse bile haftada iki kez duş alınması iyi olacaktır."

Dezenfektan kullanımına ilişkin de Günaydın, ellerin mümkün olduğunca su ve sabunla yıkanmasını, bu mümkün değilse dezenfektan türü ürünlerin tercih edilebileceğini anlattı. Günaydın, "Dezenfektan kullanımına bağlı çok az çocuğun cildinde dermatit gibi etkiler olabiliyor. Bu tür etkiler olduğunda, hekime danışarak çeşitli kremler kullanılabilir." dedi.

Okul döneminde özel bir beslenme programı uygulanmasına gerek olmadığına, yeterli ve dengeli beslenmenin her koşulda sağlığın korunması için temel kural kabul edildiğine dikkati çeken Günaydın, "Sağlıklı olan, yeterince sebze, meyve ve protein alan çocuklar için ilave bir destek gerekmiyor. Beslenmesine dikkat edemediğini düşünenler ise hekime danışmak koşuluyla vitamin takviyesi yapabilir. Ama rutin olarak çocukların vitamin alması gerekmiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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