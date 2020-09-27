Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.

NE YAPIYORUZ, NE İSTİYORUZ? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız. Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2020