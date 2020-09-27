1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz

YDS/1 sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
 27 Eylül 2020 13:15
+Aa- Yazdır
YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz

YDS/1 sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

YDS/1 için sınav saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 180 dakika sürdü.

YDS/1'de adaylara 80 soru soruldu.

Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM, 200 kadro için internetten aldığı başvuruları 10 gündür açıklayamıyor
26 Eylül 2020 00:27		 Diyanet, 5 bin personel alacak
25 Eylül 2020 11:01
Mülakatlar hem hakim hem de ASDEP adaylarını mağdur etti
25 Eylül 2020 09:23		 Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek
24 Eylül 2020 23:05
Konya Büyükşehir, itfaiye eri sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
24 Eylül 2020 20:07		 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişilik alımı unuttu mu?
24 Eylül 2020 14:02
Sözleşmeli Personel İstihdamında 4 değişiklik
24 Eylül 2020 08:50		 Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
23 Eylül 2020 11:45
ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
21 Eylül 2020 15:50		 Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?
21 Eylül 2020 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - Meclis, 1 Ekim'de açılıyor13:54 - Koronaya yakalanan okul müdürüne çalgılı şarkılı moral13:51 - Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı13:40 - Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelerin internet harcamalarını devlet karşılayabilir13:31 - Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı13:15 - YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz
13:14 - Hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazandı... D-100 karayolunu kapatacak13:01 - Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı12:57 - Engelli çocuğu olan memurlar ne kadar çocuk yardımı alır?12:51 - Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın12:44 - Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak12:40 - Türkiye'den Ermenistan'ın saldırısına peş peşe tepkiler
12:34 - Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız12:26 - Botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı12:13 - 'Virüsle ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı'12:04 - Pes dedirten görüntü: Dilek ağaçları tıbbi maskelerle doldu11:55 - Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı
11:49 - Asker çocuğu iki kardeş, mayını havadan belirleyip imha edecek drone yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat da koronavirüse yenik düştü
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
plaquenil 1
Ev yıkanın kedisi 1
poğaça 2
Ercüment 3
Stromboli 1
Hamaylı 1
bu para çok fazla karım benimle kavga edebilir 2
yozgat 2
Caligula 1
selluka 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam