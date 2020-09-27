YDS/1 sorularını değerlendiriyoruz
YDS/1 sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
|27 Eylül 2020 13:15
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YDS/1 sona erdi. Adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
YDS/1 için sınav saat 10.15'te başladı. Sınav toplamda 180 dakika sürdü.
YDS/1'de adaylara 80 soru soruldu.
Sınava giren adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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