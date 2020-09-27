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Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yaşlılarımızın iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için site, avlu ve küçük ev tipi huzurevi modellerini yaygınlaştıracağız. 2023 sonuna kadar toplam 5 bin 425 kapasiteli olmak üzere 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz
 27 Eylül 2020 12:44
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Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlıların iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yapılacak huzurevi hizmet binaları için üç farklı mimari modeli yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak yaşlılara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yaşlı vatandaşların artık kalabalık kurumlarda kalmadıklarını aktaran Selçuk, "Yaşlılarımızın mümkün olduğu kadar kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde ancak hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir hizmet anlayışına sahibiz. Ülkemizin dört bir yanına yayılmış yaşlı bakım kuruluşlarımızda 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla 15 bin 795 kapasiteli 155 huzurevinde, 13 bin 790 yaşlımıza yatılı kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz. 4 bin 553 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Huzurevi proje modellerini üç farklı kategoride değerlendiriyoruz"

Bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını belirten Selçuk, her bir yeni kuruluşun tasarımının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve aynı zamanda ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarının altını çizdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Huzurevi proje modellerini site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi proje olmak üzere üç farklı kategoride değerlendiriyoruz. Site tipi proje, bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipi projeyi günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model."

Uşak ve Tokat'ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşları olduğunu belirten Selçuk, Adana ve Yalova'da da küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşlar bulunduğunu ifade etti. Selçuk, gelecek süreçte üç farklı mimari projeyi yaygınlaştıracaklarını vurguladı.

- "2023 sonuna kadar 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz"

Huzurevleri ve bakım kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en uygun şekilde hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunu göz önünde bulundurarak, 2023 sonuna kadar toplam 5 bin 425 kapasiteli olmak üzere 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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