Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı

Kırkağaç Belediyesinde bir çalışanın korona virüs testi pozitif çıkınca Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve 24 belediye personeli temas listesine dahil edilerek, ev karantinasına alındı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ve 24 belediye çalışanı belediyedeki bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu tedbir amaçlı karantinaya alındı. Başkan Gedüz ve 24 belediye çalışanının 14 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi. İHA'ya konuşan Başkan Gedüz, "Dualarınız için teşekkür ederim. Allah'a şükür personelimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Tedbir amaçlı evlerdeyiz. Bir arkadaşımızın korona virüs test sonucu pozitif çıktı ve evinde tedavisine başlandı. Sağlık durumu şu an için gayet iyi. Ben ve 24 belediye çalışanı da temaslı olduğumuz için 14 günlük ev karantinasına alındık. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.