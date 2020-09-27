Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tamamlandı
|27 Eylül 2020 13:31
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM'den YDS adaylarına saat uyarısı
26 Eylül 2020 14:00
|2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı
25 Eylül 2020 10:13
|DGS tercih işlemleri yarın başlayacak
24 Eylül 2020 16:05
|TUS ve STS tıp doktorluğu sınav giriş belgeleri yayımlandı
24 Eylül 2020 14:40
|ÖSYM, YKS ek yerleştirme tercihleri için 'son gün' uyarısı yaptı
23 Eylül 2020 13:29
|Şayıştay denetçi yardımcılığı başvuru kılavuzu yayımlandı
22 Eylül 2020 10:04
|2020 İSG sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
18 Eylül 2020 10:10
|YKS ek tercihleri alınmaya başlandı
17 Eylül 2020 10:32
|Kaymakamlık sınavı için geç başvurular alınacak
17 Eylül 2020 10:03
|YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu
16 Eylül 2020 15:44