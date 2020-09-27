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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tamamlandı
 27 Eylül 2020 13:31
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tamamlandı.

Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

Anadolu Ajansı
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