Ermenistan topçuları saldırdı... AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
|27 Eylül 2020 14:46
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AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.
Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.
Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.
Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.
Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
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