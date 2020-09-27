1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayak ülseri hastalığına yakalandı! Evden dışarı çıkamıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Yaşar Turgut (49), ayak ülseri hastalığı nedeniyle çalışamıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade eden Turgut, 80 bin lira tutan ameliyat masrafı için destek bekliyor
 27 Eylül 2020 14:56
+Aa- Yazdır
Ayak ülseri hastalığına yakalandı! Evden dışarı çıkamıyor

Evli ve 2 çocuk babası Yaşar Turgut, 10 yıl önce ayak ülseri hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören Turgut, hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma geldi. Turgut, iki yıldır evinden dışarı çıkamadığını söyleyerek yardımlarla geçindiğini belirtti. Çalışamadığı için eşinin evlere temizliğe gitmek zorunda kaldığını ifade eden Turgut, "Ayaklarımın rahatsızlığından dolayı iki senedir hiç çalışmıyorum. Hastalığımdan dolayı sürekli hastanelere gitmeye başladım " dedi.

AMELİYAT İÇİN 80 BİN LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Ayaklarının tamamen yara olduğunu ve yürüyemez duruma geldiğini anlatan Turgut, en son özel bir hastaneye gittiğini belirterek, tedavisi için 80 bin lira istendiğini söyledi.

Turgut, şöyle dedi:

"Kan pıhtılaşmış, ayak ülseri olmuş ayaktaki damarlar çalışmadığından dolayı. 'Ameliyat olmalısın' dediler. 80 bin liraya çıkacağını söylediler. Doktor 'Ameliyat olmazsan 2-3 ay içerisinde ölebilirsin' dedi. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum."

'EŞİM İÇİN AYAKTA DURUYORUM'

Emine Turgut eşinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediğini belirterek, "Eşim için devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. Ben 1000 lira ile geçinen biriyim. İş adamlarından destek istiyorum. Evimiz kira onu bile ödeyemiyoruz. Eşim için en azından yere inebilsin, sokağa çıkabilsin. Kendi ihtiyacını görsün. Ben şimdi işe gidiyorum, gözüm arkada kalıyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar
27 Eylül 2020 16:15		 İşe giremeyen kadından tepki: Kurayla mı başkan oldun?
27 Eylül 2020 15:59
'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'
27 Eylül 2020 15:27		 Doktor, zorlu süreçte yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
27 Eylül 2020 15:24
TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
27 Eylül 2020 14:58		 Tatili kasım sonuna kadar uzattılar... 'Hastalık yok, hava temiz'
27 Eylül 2020 14:50
Koronaya değil, polise önlem: Baskın var, maske tak
27 Eylül 2020 14:35		 Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
27 Eylül 2020 14:26
Koronaya yakalanan okul müdürüne çalgılı şarkılı moral
27 Eylül 2020 13:54		 Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak
27 Eylül 2020 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi16:16 - MHP İstanbul İl Başkanı yeniden seçildi16:15 - Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar16:01 - Bahçeli: Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız15:59 - İşe giremeyen kadından tepki: Kurayla mı başkan oldun?15:56 - Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem
15:53 - Soylu: Dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik15:52 - Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak15:50 - Türk Kızılay ürettiği maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor15:49 - TESK'den 'online alışveriş' uyarısı15:38 - Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu15:35 - Dipsiz Göl, eski haline döndü
15:30 - Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı15:29 - Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı15:27 - 'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'15:24 - Doktor, zorlu süreçte yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı15:22 - Türkiye donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor
14:58 - TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat da koronavirüse yenik düştü
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arizona kertenkelesi 3
Kerendi 1
tekvandoyla futbolu birbirine karıştıran adam 1
bozok 3
selluka 1
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
Uzlet 2
istanbul 1
Kral olmasına kralım 1
Ev yıkanın kedisi 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam