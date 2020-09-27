1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bile girmek istemediği pandemi servisinde sergiledikleri fedakar çalışmaları ve hastaların ruh halini anlattı.
 27 Eylül 2020 15:27
+Aa- Yazdır
'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'

Aynı zamanda başhekim yardımcısı olan Çete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ortasından bu yana büyük bir ekiple Kovid-19 hastaları için mücadele ettiklerini söyledi.

Filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını, tüm sağlık birimlerinin Kovid-19 için seferber olduğunu vurgulayan Çete, her bölümden sağlık ekibinin bu süreçte görev aldığını, yoğun çalıştığını dile getirdi. Çete, şunları kaydetti:

"Tüm ekip olarak insanüstü koşullarda çalışıyoruz. Fiziksel yıpranması, duygusal travması, aileden uzak kalma kaygısı var. Sevdiklerimize hastalık bulaştırma endişesiyle yaşıyoruz. Acilde çalışan, tıpta uzmanlık öğrencime koronavirüs bulaştı. Ailesi için çok tedirgin oldu. Çok şükür iyileşti, görevine döndü. Gerçekten çok yoğun, saatlerce çalışıyoruz."

"Çocuklar da evde büyük travma yaşadı"

Çete, acillere Kovid-19 şikayetiyle yapılan başvuru sayılarının sürekli yükseldiğine dikkati çekti.

"Bölüm başkanıyım, en büyük korkum çalışanlarımın birine koronavirüs bulaşması nedeniyle kötü bir süreç geçirmesi." diyen Çete, maske, koruyucu siperlik, tulum gibi kişisel koruyucuların içinde saatlerce emek verdiklerini aktardı.

Nisan ve mayıs aylarında salgının atak yaptığı dönemde annesi, babası rahatsız olan, kronik hastası olan sağlık çalışanlarının evine gidemediğini hatırlatan Çete, "Sağlık çalışanları aylarca yurtlarda kaldılar, sevdiklerini göremediler. Çocuklar da evde büyük travma yaşadılar, annesini babasını göremedi, okuluna gidemedi. İzolasyon ortamı ruh durumlarını etkiledi." dedi.

Pişmanlıkları yüzlerine yansıyor

Çete, bazı Kovid-19 hastalarının damgalanmaktan korktuğunu, bunun için de hastaneden kaçmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalara, test sonuçlarının pozitif olduğunu söyleyince, ilk sordukları şey, 'Şimdi ne olacak, kötüleşecek miyim? 'Bu hastalık nasıl geçecek?' 'Anneme, babama bulaştırmış olabilir miyim?' diye tedirgin oluyor. 'Aynı evin içinde nasıl yaşayacağım, nerede uyuyacağım' diyenler oluyor. Testi pozitif çıkanlar büyük pişmanlık yaşıyor. Düğüne, asker uğurlamasına, arkadaşının yemeğine gitmiş virüs kapmış. Testi pozitif çıkanların yüzünde sadece pişmanlık görüyorsunuz. Koronavirüs hastası olduğu halde, acildeki pandemi bölümüne, kendisine bulaşacağı endişesiyle girmek istemeyenler bile oldu."

Tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çete, pişman olmamak için sosyal mesafe kuralına uyulması, ellerin sık sık yıkanması, maske takılması uyarısında bulundu.

"Otostopla İstanbul'dan gelip hepimizi riske attı"

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da serviste ilginç hikayelerle karşılaştıklarını anlattı.

Tedbirlerlere uymayan insanların sorumsuz davranışlarının toplum sağlığını riske attığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"İller arası seyahat yasağı varken İstanbul'dan bir vatandaş, tam 8 araç değiştirerek otostopla Antalya'ya gelmiş. Komşuları ihbar edince apar topar polis getirdi, yatırdık, test yaptık negatif çıktı ama herkesin sağlığını riske attı. Çok ilginç durumlarla karşılaşıyoruz. Hastanede bulaşma riski altında yaşıyoruz. Psikolojik olarak endişeliyiz, hastalanma endişesi taşıyoruz. Ağır hastalar var ki gün geçtikçe daha kötü oluyor. Üzüldüğüm şey, vatandaşın duyarlığının azalması. Düğüne gitmiş, arkadaşlarıyla bir araya gelmiş hasta olmuş. Kendi sağlığımdan ciddi şekilde endişeleniyorum. Önlemlerimizi alıyoruz ama risk altındayız. İki asistanıma koronavirüs bulaştı. İyileştiler şükür ama sorumlu hissediyorum. Oysa toplum olarak sorumlu hissetmeliyiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar
27 Eylül 2020 16:15		 İşe giremeyen kadından tepki: Kurayla mı başkan oldun?
27 Eylül 2020 15:59
Doktor, zorlu süreçte yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
27 Eylül 2020 15:24		 TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
27 Eylül 2020 14:58
Ayak ülseri hastalığına yakalandı! Evden dışarı çıkamıyor
27 Eylül 2020 14:56		 Tatili kasım sonuna kadar uzattılar... 'Hastalık yok, hava temiz'
27 Eylül 2020 14:50
Koronaya değil, polise önlem: Baskın var, maske tak
27 Eylül 2020 14:35		 Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
27 Eylül 2020 14:26
Koronaya yakalanan okul müdürüne çalgılı şarkılı moral
27 Eylül 2020 13:54		 Huzurevi binaları için üç farklı mimari model yaygınlaştırılacak
27 Eylül 2020 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi16:16 - MHP İstanbul İl Başkanı yeniden seçildi16:15 - Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar16:01 - Bahçeli: Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız15:59 - İşe giremeyen kadından tepki: Kurayla mı başkan oldun?15:56 - Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem
15:53 - Soylu: Dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik15:52 - Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak15:50 - Türk Kızılay ürettiği maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor15:49 - TESK'den 'online alışveriş' uyarısı15:38 - Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu15:35 - Dipsiz Göl, eski haline döndü
15:30 - Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı15:29 - Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı15:27 - 'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'15:24 - Doktor, zorlu süreçte yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı15:22 - Türkiye donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor
14:58 - TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat da koronavirüse yenik düştü
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erendiz 1
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
Kerendi 1
Tatil beldesinde yaşamak 4
sabah namazı 4
Uzlet 2
bu para çok fazla karım benimle kavga edebilir 1
evrende yalnız mıyız 1
Caligula 1
Ğormot-i 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam