Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı
|27 Eylül 2020 15:30
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Şırnak'ın Silopi ilçesinin Çukurca köyünde öğretmenler, öğrencilerinin ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için okulu boyadı.
Çukurca İlk Ortaokulu Müdürü Sekvan Yel, öğretmen ve veli işbirliği ile okullarında çalışma başlattıklarını söyledi.
Yeni atanan öğretmenlerin ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadığını, sıralarını tamir ettiğini ve bahçeyi düzenlediğini anlatan Yel, "Hafta sonu tatili olmasına rağmen öğretmenler okulun eksikliğini gidermeye çalışıyor. Veliler de bize yardımcı oldu." dedi.
Öğretmen Sevgi Bulut ise köy okulunun eksikliğini gidermek için çaba gösterdiklerini dsöyledi.
Bulut, "İç ve dış cephe boyalarımızı tamamladık. Ayrıca eğitici görsellerle okulumuzu renklendirdik. Öğretmen arkadaşlarımızla el ele verip, okulumuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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