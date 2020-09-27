Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.
|27 Eylül 2020 15:38
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.
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