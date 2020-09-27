Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in tarlada traktör kullanırken uydu verilerinden yararlanılmasını sağlamayı amaçlayan manuel dümenli sistemiyle çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Tarım teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdüren TARNET, çiftçilerin traktörle sürme, ekim ve ilaçlamada kullanmak amacıyla hazırladığı sistemleri TEKNOFEST'te sergiliyor.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli tarım teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çiftçinin tarım üretiminde gübreleme, tohumlama, ilaçlama, enerji, iş gücü ve akaryakıt gibi girdi maliyetleri olduğunu belirten Yılmaz, bu girdi maliyetlerini düşürdüklerinde çiftçilere ciddi avantaj sağlayacaklarını dile getirdi.

"ZİHA'nın seri üretimine başlayacak"

TARNET olarak tarım teknolojileri üzerine birçok çalışmaya imza attıklarını anımsatan Yılmaz, "İlaçlamayla ilgili Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) adında drone çalışması gerçekleştirildi. ZİHA ile mayıstan temmuzun sonuna kadar çeltikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve ZİHA'da gördük ki ilaçta çok ciddi faydası oluyor. Neredeyse yüzde 50'ye yakın ilaç tasarrufu sağladı." dedi.

Yılmaz, ZİHA kullanım alanı ve kullanımın kolaylaştırılması amacıyla birtakım çalışmalara devam edileceğini ve ZİHA'nın seri üretimine başlayacaklarını vurguladı.

"Hasatta ciddi avantaj sağlayacak"

Çiftçinin birçok tarım üretimi aşamasında traktör kullandığına işaret eden Yılmaz, tarlada daha çok verim sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda uydu bağlantılı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız manuel dümenleme sisteminde arazide Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) cihazımız yer alacak. Bu sistem 189 uyduyla haberleşiyor, arazide belirlenen alanlar santimetreler seviyesine getirilebiliyor. Şimdi manuel olarak bu sistemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda yabancı ürünler var, Türkiye'de bu bir ilk. İnşallah yıl sonuna kadar bunu bir otonom haline getirmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, uydudan alınacak veriler eşliğinde sürücünün traktörü kullanarak tarlada daha verimli işlem yapmasını amaçladıklarına işaret etti.

Bu sistemin çiftçilere girdi maliyetleri açısından yüzde 15 ile 20 arasında avantaj sağlayacağına dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah sistemimiz sadece tarla sürmede değil, ilaçlama, ekim, hasatta da ciddi avantaj sağlayacak. Sistemimiz şu an manuel olarak çalışır durumda, testleri devam ediyor. Bu çalışmayı çiftçimize çok yakın zamanda ürün olarak sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.