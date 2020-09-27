1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in hazırladığı manuel dümenli sistemle, çiftçilerin uydu verilerine göre traktör kullanarak girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
 27 Eylül 2020 15:52
+Aa- Yazdır
Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak

Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in tarlada traktör kullanırken uydu verilerinden yararlanılmasını sağlamayı amaçlayan manuel dümenli sistemiyle çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Tarım teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdüren TARNET, çiftçilerin traktörle sürme, ekim ve ilaçlamada kullanmak amacıyla hazırladığı sistemleri TEKNOFEST'te sergiliyor.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli tarım teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çiftçinin tarım üretiminde gübreleme, tohumlama, ilaçlama, enerji, iş gücü ve akaryakıt gibi girdi maliyetleri olduğunu belirten Yılmaz, bu girdi maliyetlerini düşürdüklerinde çiftçilere ciddi avantaj sağlayacaklarını dile getirdi.

"ZİHA'nın seri üretimine başlayacak"

TARNET olarak tarım teknolojileri üzerine birçok çalışmaya imza attıklarını anımsatan Yılmaz, "İlaçlamayla ilgili Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) adında drone çalışması gerçekleştirildi. ZİHA ile mayıstan temmuzun sonuna kadar çeltikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve ZİHA'da gördük ki ilaçta çok ciddi faydası oluyor. Neredeyse yüzde 50'ye yakın ilaç tasarrufu sağladı." dedi.

Yılmaz, ZİHA kullanım alanı ve kullanımın kolaylaştırılması amacıyla birtakım çalışmalara devam edileceğini ve ZİHA'nın seri üretimine başlayacaklarını vurguladı.

"Hasatta ciddi avantaj sağlayacak"

Çiftçinin birçok tarım üretimi aşamasında traktör kullandığına işaret eden Yılmaz, tarlada daha çok verim sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda uydu bağlantılı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız manuel dümenleme sisteminde arazide Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) cihazımız yer alacak. Bu sistem 189 uyduyla haberleşiyor, arazide belirlenen alanlar santimetreler seviyesine getirilebiliyor. Şimdi manuel olarak bu sistemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda yabancı ürünler var, Türkiye'de bu bir ilk. İnşallah yıl sonuna kadar bunu bir otonom haline getirmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, uydudan alınacak veriler eşliğinde sürücünün traktörü kullanarak tarlada daha verimli işlem yapmasını amaçladıklarına işaret etti.

Bu sistemin çiftçilere girdi maliyetleri açısından yüzde 15 ile 20 arasında avantaj sağlayacağına dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah sistemimiz sadece tarla sürmede değil, ilaçlama, ekim, hasatta da ciddi avantaj sağlayacak. Sistemimiz şu an manuel olarak çalışır durumda, testleri devam ediyor. Bu çalışmayı çiftçimize çok yakın zamanda ürün olarak sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TESK'den 'online alışveriş' uyarısı
27 Eylül 2020 15:49		 Üretimi 3 yıl sürdü, Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi!
26 Eylül 2020 15:30
Gözler Yeni Ekonomi Programı ve 2021 bütçesinde
26 Eylül 2020 11:05		 'İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz'
25 Eylül 2020 13:35
BDDK bankaların türev işlem sınırlamalarında esnemeye gitti
25 Eylül 2020 09:24		 Bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uzadı
25 Eylül 2020 07:50
Türkiye'ye ilaç şantajı
25 Eylül 2020 07:06		 Muş'ta antik Yunan'dan kalma külçe altın bulundu
25 Eylül 2020 01:42
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Eylül 2020 01:39		 Tekstil sektöründen Bitlis'te istihdama büyük katkı
24 Eylül 2020 23:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Eylem hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi16:16 - MHP İstanbul İl Başkanı yeniden seçildi16:15 - Molada halay çekerek, koronavirüse davetiye çıkardılar16:01 - Bahçeli: Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız15:59 - İşe giremeyen kadından tepki: Kurayla mı başkan oldun?15:56 - Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem
15:53 - Soylu: Dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik15:52 - Çiftçi uydu verilerine göre traktör kullanacak15:50 - Türk Kızılay ürettiği maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor15:49 - TESK'den 'online alışveriş' uyarısı15:38 - Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu15:35 - Dipsiz Göl, eski haline döndü
15:30 - Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı15:29 - Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı15:27 - 'Kovid-19 hastaları bile pandemi bölümüne girmek istemedi'15:24 - Doktor, zorlu süreçte yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı15:22 - Türkiye donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor
14:58 - TCG Oruçreis ve TCG Giresun Fırkateynleri Taşucu açıklarına demirledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Onat da koronavirüse yenik düştü
FETÖ, 37 milyon liralık bandrolu 'himmete' aktardı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
turna 1
sabah namazı 4
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
arizona kertenkelesi 3
Hichki 3
Code civil 1
molla kasım 2
Braveheart 4
english vinglish 1
Çapakçur 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam