Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Eylül 2020 15:56
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Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.22'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri, 26,52 kilometre ile Yunanistan'ın Halkidiki adası ve 127,84 kilometre ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi oldu.
Yer sarsıntısı 11,73 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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