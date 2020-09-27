7 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|27 Eylül 2020 16:36
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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