Uzman çavuşa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN MEMURLAR NE KADAR ÇOCUK YARDIMI ALIR? 2019 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu olan kamu personeline, çocuk yardımı ödeneği yüzde 50 artırımlı ödenmektedir.