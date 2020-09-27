Uzman çavuşa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
|27 Eylül 2020 16:39
|+Aa- Yazdır
KARAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Megez (25), yaralandı. Megez, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis, yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün akşam, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı polisevi önünde meydana geldi. Arkadaşını polisevine bırakıp, bölgeden ayrılmak üzere hareketlenen Uzman Çavuş Mustafa Megez yönetimindeki 70 FS 137 plakalı motosiklete, sürücüsü belirlenemeyen 70 EN 255 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan Megez, yaralandı. Otomobil sürücüsü de aracıyla kaza yerinden kaçtı. Megez, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan Megez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, Mustafa Megez'e çarpıp, yaraladıktan sonra kayıplara karışan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23
|Yaralı yakınları sağlık personeline ve ambulansa saldırdı
27 Eylül 2020 18:00
|13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53
|Elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
27 Eylül 2020 16:50
|Otelde cinsel saldırı... Takip etti, zorla odasına çıkardı
27 Eylül 2020 14:30
|Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza
27 Eylül 2020 14:15
|Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın
27 Eylül 2020 12:51
|Botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı
27 Eylül 2020 12:26
|Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durağa mühür
27 Eylül 2020 11:03
|Ünlü çifte olmayan inşaattan daire sattılar
27 Eylül 2020 08:41