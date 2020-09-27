HSK inceleme başlatmıştı, bir şüpheli tutuklandı
|27 Eylül 2020 16:48
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Bahçelievler'de bir kişiyi gasbedip darbederek dere yatağına attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Görkem B., "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, Bahçelievler'de, 7 Temmuz'da 4 kişi tarafından gasbedilip darbedilerek dere yatağına atıldığını ifade eden Suriye uyruklu Muhammed Selmo'nun şikayeti üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Görkem B., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliye Sarayı'na sevk edildi.
Savcılığa ifade veren şüpheli Görkem B., Kürşat Ç. ve Serkan K.'nin mahalleden arkadaşı olduğunu belirterek, Serkan K.'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle müştekiyi daha önce uyardığını ve müştekinin olaydan önce kendilerine silahla ateş ettiğini öne sürdü.
Olay günü müştekinin maskesinden 4 paket uyuşturucunun yere düştüğünü, müştekiyi polise götürmek için arabaya bindirdiklerini ve kaçmaya çalıştığını savunan şüpheli Görkem B., şunları anlattı:
"Biz onu yakaladık. Arabaya bindirmeye çalışınca bize yumruk attı ve direndi. Hiçbirimizin yanında silah yoktu. Eşyalarını aldığımıza dair iddiaları kabul etmiyorum. Arabaya bindirmeye çalışırken müşteki Kürşat'a yumruk attı. Arbede sırasında müşteki dere kenarından aşağı düştü. Ben itmedim. Kürşat'ın telefonundan ambulansı ben aradım. Olay görüntüsünde 'At aşağı at' diye bağıran kişi Sinan'dır. Suçlamaları kabul etmiyorum."
Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Görkem K.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
- İki kişini hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı
Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, 22 Eylül'de şüpheli Serkan K. ve Ahmet Kürşat Ç. adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Eylül'deki itirazı üzerine Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince iki şüpheli hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.
Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer şüpheliyi tespit çalışmaları da devam ediyor.Bakan Gül: HSK'ye inceleme izni verdim Gasp edip 7 metreden dereye attılar
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