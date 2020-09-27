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Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışı iddialara cevap

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: 300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır.
 27 Eylül 2020 17:23
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Gaziantep OSB'den 300 fabrika açılışı iddialara cevap

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, dün kentte gerçekleştirilen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne ilişkin "açılışların gerçeği yansıtmadığı" iddialarına dair, "300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır." dedi.

Şimşek, Gaziantep OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"nin, bazı medya organları tarafından gerçeklikten uzak ve yanıltıcı şekilde gündeme getirildiğini ifade etti.

Bu girişimlerin iyi niyetli olmadığını ve siyasi rant devşirmeye yönelik olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"OSB'mizdeki 300 yeni yatırımı örtmeye çalışma hamlelerini üzülerek takip etmekteyiz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5 sanayi bölgesi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olup 1100 tesis, aktif olarak üretim yapmaktadır. Gaziantep sanayisi güven ortamının ve müteşebbis ruhunun olmasıyla yeni yatırımlar yapmaya ve büyümeye devam etmektedir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018 yılı ağustos ayı elektrik tüketimi 330 milyon kwh/saat iken 2020 yılı ağustos ayında 453 milyon kwh/saat elektrik tüketimine ulaşmıştır. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018 yılında 165 bin kişi istihdam edilirken 2020 yılında 210 bin kişi istihdam edilmektedir."

Gaziantep'ten 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Şimşek, "Pandemi nedeniyle tüm dünya ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda, Gaziantep firmalarının bünyesinde veya bağımsız olarak 300 sanayi tesisi kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Sadece elektrik tüketimindeki yüzde 37'lik ve istihdamdaki 45 bin kişilik artışın Gaziantep sanayisinin hangi noktaya ulaştığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tür algı operasyonları, içinde bulunduğumuz kritik süreçte kent ve ülke ekonomisine hasar oluşturma ve direncini kırmaya yönelik yapılmaktadır. Biz Gaziantep sanayisi olarak hiçbir algı operasyonundan etkilenmeden büyümeye, üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu yatırımlara ilişkin tüm bilgi ve belgeler bölgemizde mevcut olup, her şey resmi kayıtlarla sabittir. Hiçbir şekilde şüpheye yer bırakmayacak resmi kayıtlar ortada iken bu tür algı çalışmaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Söz konusu törenimizde 300 firma içerisinde telaffuz edilen ilk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Medyada daha önce açılışı yapıldığı belirtilen Barem Ambalaj 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave yatırım yapmış olup açılış listesinde yazılma nedeni yapılan yeni yatırımıdır. Yine medyada yer alan Çiltuğ firmasının 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımı bulunmamaktadır. Sehven yazılmıştır. Çağsan Ambalaj firması yeni yatırım yapmış olup, listede olması gereken isim Çağsan Ambalaj'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Sayın Bakanımızın destekleriyle üretimimizi, büyümemizi ve ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. 300 yeni sanayi tesisimizi ve inşaatı devam eden 50 fabrikamızı görmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır."

Toplantıda hazır bulunan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı Fikret Kileci ve Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da olayların çarpıtıldığını belirterek gelişmeleri kınadı.

Anadolu Ajansı
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