Azerbaycan 'Savaş Hali' ilan etti
Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı
|27 Eylül 2020 17:24
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından savaş hali ilan edildi.
Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi. Anayasanın 111. maddesine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının belirli bir bölümü fiilen işgal edildiğinde, bir yabancı devlet veya devletler Azerbaycan Cumhuriyetine karşı gerçek bir silahlı saldırı tehdidi olduğunda, Azerbaycan Cumhuriyetine savaş ilan ettiğinde, gerçek bir tehdit durumunda Azerbaycan Cumhuriyetinin tamamında ve ayrı ayrı bölgelerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla savaş hali ilan edilir ve kararname 24 saat içinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin onayına sunulur.
11 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
27 Eylül 2020 18:12
|MHP İstanbul İl Başkanı yeniden seçildi
27 Eylül 2020 16:16
|Bahçeli: Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız
27 Eylül 2020 16:01
|Soylu: Dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik
27 Eylül 2020 15:53
|Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
27 Eylül 2020 15:38
|Biruni Üniversitesi'nden gözaltına alınan başhekim açıklaması
27 Eylül 2020 14:56
|Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır
27 Eylül 2020 14:17
|Meclis, 1 Ekim'de açılıyor
27 Eylül 2020 14:02
|Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelerin internet harcamalarını devlet karşılayabilir
27 Eylül 2020 13:40
|Türkiye'den Ermenistan'ın saldırısına peş peşe tepkiler
27 Eylül 2020 12:40