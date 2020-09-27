Koronavirüs temaslısı, kahvede okey oynarken yakalandı
Kayseri'de salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katına yapılan baskında, kumar oynadığı tespit edilen, aralarında koronavirüs temaslısının da bulunduğu 28 kişiye toplam 88 bin 284 lira ceza kesildi.
|27 Eylül 2020 17:31
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olan kahvenin üst katında kumar oynandığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 katlı binaya operasyon düzenledi.
Baskında 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
28 kişiye 88 bin 284 lira ceza
Şüphelilerden birinin, koronavirüs temaslısı olduğu ve ev karantinasını ihlal ederek, kumar oynamaya geldiği belirlendi.
28 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 284 TL ceza kesildi.
Koronavirüs karantinasını ihlal eden kişi ise yurda yerleştirildi.
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