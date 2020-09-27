Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi

Dün sabah saatlerinde evinde ölü bulunan Alaşehir Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı 38 yaşındaki Bayram Artan, Alaşehir Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Dün sabah Alaşehir'in Kurtuluş Mahallesi Bahçeli Sokaktaki evinde ölü olarak bulunan ve cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Alaşehir Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bayram Artan, Alaşehir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Pazar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bayram Artan, Alaşehir Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Pazar Camii'nde kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Artan'ın mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Evli ve bir çocuk babası ve 7 yıllık öğretmen olan Bayram Artan'ın, dün sabah okula gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine evine giden mesai arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Artan'ın evine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak Bayram Artan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Eşi ve çocuğunun evde olmadığı sırada fenalaşarak kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği öğrenilen Artan'ın daha önceden de kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi.