Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, polikliniklerin 24 saat açık olduğunu belirterek, "Sizin için göreve her an hazırız. Ama en iyi çözüm tedbirdir" dedi.
|27 Eylül 2020 18:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, polikliniklerin 24 saat açık olduğunu belirterek, "Sizin için göreve her an hazırız. Ama en iyi çözüm tedbirdir" dedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımızın en uzun gecelerini yaşıyoruz. Hastalarını hayatta tutmaya çalışırken kendisi virüse yenilen arkadaşlarımız oldu. Pek çok arkadaşımız iyileşir iyileşmez mücadeleye geri döndü. Polikliniklerimiz 24 saat açık. Sizin için göreve her an hazırız. Ama en iyi çözüm tedbirdir" ifadesini kullandı.
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