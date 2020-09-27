Ermenistan'ın saldırısında 5 Azerbaycanlı vefat etti
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
|27 Eylül 2020 19:34
|+Aa- Yazdır
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusunun saldırısında, Naftalan ilinin Kaşaltı köyünde bir eve top mermisi isabet etti.
Evde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Başsavcılık, saldırılarda toplam 19 sivilin yaralandığını duyurdu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Batman Valiliğinden filyasyon ekibine saldırıya ilişkin açıklama
27 Eylül 2020 19:43
|Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı
27 Eylül 2020 19:43
|Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
27 Eylül 2020 19:01
|Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
27 Eylül 2020 18:12
|Azerbaycan 'Savaş Hali' ilan etti
27 Eylül 2020 17:24
|MHP İstanbul İl Başkanı yeniden seçildi
27 Eylül 2020 16:16
|Bahçeli: Kanımızla, canımızla Azerbaycan'ın yanındayız
27 Eylül 2020 16:01
|Soylu: Dünyaya parmak ısırtacağımızı hayal edemezdik
27 Eylül 2020 15:53
|Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
27 Eylül 2020 15:38
|Biruni Üniversitesi'nden gözaltına alınan başhekim açıklaması
27 Eylül 2020 14:56