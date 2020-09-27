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Baraj'da su seviyesi düştü, tarihi mezarlık ortaya çıktı

Kars'ın Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Urartular dönemine ait olduğu belirtilen tarihi mezarlık ile insan kemikleri ortaya çıktı.
 27 Eylül 2020 19:46
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Baraj'da su seviyesi düştü, tarihi mezarlık ortaya çıktı

Kars'ın Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle Urartular dönemine ait olduğu belirtilen tarihi mezarlık ile insan kemikleri ortaya çıktı.

Taşkın koruma ve sulama amacıyla bölgeye hizmet veren Akkaya ilçesi sınırlarındaki barajın 1983 yılında su tutmasıyla daha önce söz konusu mezarlık alan üzerinde bulunan Aslanhane köyü risk nedeniyle yüksek yere taşınmıştı.

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce, Aslanhane köyünün farklı bir noktaya konumlandırılmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında tescillenen alanda, su seviyesinin düşmesiyle mezarlık ile insan kemikleri toprak üstüne çıktı.

Kültürel Miras Uzmanı ve Tarihçi Faruk Torunoğlu, Akyaka ve Arpaçay bölgesinin geniş bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Torunoğlu, şöyle konuştu:

"Köylülerin de bölgede genel olarak Urartular'ın yaşadığını söylediğini düşünürsek, Urartulardan kalması muhtemel ama yine de bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Mezar taşları ve insan kemikleri incelendiğinde kesin bir sonuç çıkacaktır. Geçmişte baraj sularının çekilmesiyle Kara Köprü'nün gün yüzüne çıktığını biliyoruz. Bölge, geniş bir tarihe sahip olduğu için, baraj sularının çekilmesiyle bazı tarihi yerler de gün yüzüne çıkıyor. Bölge genel olarak koruma altındadır ve gerekli önlemler alınıyor."

Aslanhane köyü eski muhtarı Celal Kılıç ise mezarlığın bulunduğu alanın eskiden köy yerleşimi olduğunu ifade ederek, "Arpaçay Barajı'nın yapılmasıyla evlerimiz daha yukarıya taşındı. Ardından bu alanda bir mezarlık olduğunu öğrendik. Yaptığımız müracaat sonucunda buranın Urartu medeniyetine ait bir mezarlık olduğu söylendi. Bölgede daha önce Urartuların yaşadığı biliniyor. Su debisinin düşmesiyle insan kemikleri toprağın üstüne çıktı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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