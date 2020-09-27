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İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.
|27 Eylül 2020 20:00
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Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.'nin sorgusu devam ediyor.
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