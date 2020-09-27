1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.
 27 Eylül 2020 20:00
+Aa- Yazdır
İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!

Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.'nin sorgusu devam ediyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
27 Eylül 2020 18:23		 Bingöl'de 112 Acil Sağlık ekibine taşlı sopalı saldırı
27 Eylül 2020 18:00
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti
27 Eylül 2020 16:53		 Elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
27 Eylül 2020 16:50
Uzman çavuşa çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
27 Eylül 2020 16:39		 Otelde cinsel saldırı... Takip etti, zorla odasına çıkardı
27 Eylül 2020 14:30
Sosyal medyada tepki çeken silahlı magandaya bin 294 TL ceza
27 Eylül 2020 14:15		 Ölümle tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın
27 Eylül 2020 12:51
Botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı
27 Eylül 2020 12:26		 Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durağa mühür
27 Eylül 2020 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Dünya genelinde kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti21:05 - Derbide gol sesi çıkmadı21:03 - Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık20:58 - Koronavirüsten izole, sahildeki çardaklar sezonu kapatmadı20:57 - Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor20:38 - Ermenistan: Çatışmalarda 16 asker hayatını kaybetti
20:28 - Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili bir doktor tutuklandı20:23 - Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha edildi20:00 - İş ilanı verip tacizde bulunuyordu, yakalandı!19:46 - Baraj'da su seviyesi düştü, tarihi mezarlık ortaya çıktı19:43 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı19:43 - Batman Valiliğinden filyasyon ekibine saldırıya ilişkin açıklama
19:41 - İstiklal caddesi'nde adım atacak yer kalmadı19:34 - Ermenistan'ın saldırısında 5 Azerbaycanlı vefat etti19:16 - Vatandaşı 10 milyon TL dolandıran 2 kuyumcu tutuklandı19:15 - Sosyal Koruma Kalkanı ile 35 milyar liraya yakın destek19:01 - Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
18:23 - Batman'da filyasyon ekibindeki doktor saldırıya uğradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Azerbaycan 'Savaş Hali' ilan etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ğormot-i 1
molla kasım 2
bozok 3
poğaça 3
estetik müdahale sonrası ölüm 1
Uzlet 2
fahrettin koca 5
Ev yıkanın kedisi 1
sabah namazı 4
kedi merdiveni 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam