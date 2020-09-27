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Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu imha edildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.
 27 Eylül 2020 20:23
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan'ın Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırılar sonucunda şu ana kadar aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı.
İhlas Haber Ajansı
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