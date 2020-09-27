Ermenistan: Çatışmalarda 16 asker hayatını kaybetti
|27 Eylül 2020 20:38
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Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, tanınmamış Dağlık Karabağ Savunma Bakan Yardımcısı Artur Sarkisyan'ın verdiği bilgilere dayandırdığı açıklamasında Azerbaycan ile temas hattında meydana gelen çatışmalarda 16 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla askerin de yaralandığını aktardı.
Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan,
"Ön verilere göre Ermeni tarafından 16 asker hayatını kaybetti ve 100'ün üzerinde asker yaralandı"ifadelerini kullandı.
Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.
Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan'ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
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