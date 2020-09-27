1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı- Ligde ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşarken, liderliği averajla Fatih Karagümrük'e kaptırdı
 27 Eylül 2020 21:05
+Aa- Yazdır
Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.

Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.

- Bu sezon ilk kez kazanamadı

Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.

- Sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.

Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.

- Galatasaray, hükmen mağlubiyetin ucundan döndü

Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.

Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

- Feghouli, Terim'i kızdırdı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.

Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.

- 11 sarı kart çıktı

Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.

Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.

- Sahaya yanıcı madde düştü

Karşılaşmada stat dışından atılan yanıcı madde maç sırasında sahaya geldi.

Müsabakanın 7. dakikasıda stat dışında ateşlenen işaret fişeklerinden biri, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi.

Derbide 12 sarı kart çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık mücadelede toplam 12 sarı kart çıkardı. Palabıyık bunların 7'sini sarı-kırmızılılara, 5'ini sarı-lacivertlilere gösterdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çaldı. Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu. Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Son şampiyon golü de puanı da unuttu
25 Eylül 2020 22:36		 3 hakemin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı
25 Eylül 2020 15:27
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!
24 Eylül 2020 22:55		 Rıdvan Dilmen: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok
22 Eylül 2020 22:26
Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
22 Eylül 2020 09:06		 Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı
21 Eylül 2020 18:44
Çobanlık yaparken hazırlandı, Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
21 Eylül 2020 14:31		 İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 13:08
Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi
19 Eylül 2020 19:05		 TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif
19 Eylül 2020 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi22:40 - Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu22:29 - BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a müzakere çağrısı22:20 - Bakan Varank: Yaygaralar yeni yatırımları gölgeleyemez21:57 - Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı21:53 - Ak Parti'nin anketine göre partilerin oy oranları
21:48 - Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi21:40 - Kene tehlikesi devam ediyor21:36 - 2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler21:25 - Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi21:20 - 'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu21:16 - Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi
21:14 - Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı21:06 - Dünya genelinde kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti21:05 - Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı21:03 - Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık20:58 - Koronavirüsten izole, sahildeki çardaklar sezonu kapatmadı
20:57 - Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzlet 2
Kerendi 1
Öykünme 1
Tatil beldesinde yaşamak 4
english vinglish 1
selluka 1
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
hasan ali kaldırım 1
bozok 2
Kral olmasına kralım 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam