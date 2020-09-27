Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı
|27 Eylül 2020 21:05
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Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi.
Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.
Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri havalandıramadı.
Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray, gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı.
Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatıp haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla Fatih Karagümrük'e devretti.
- Bu sezon ilk kez kazanamadı
Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmi maçta ilk kez rakibini yenemedi.
Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan'ın Neftçi ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımlarını yenen sarı-kırmızılı takım, ilk kez skor üstünlüğünü elde edemedi.
Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atıp, 2 gol yiyen Galatasaray, aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada rakip fileleri havalandıramadı.
- Sahasında Fenerbahçe'yi 6 maçtır yenemiyor
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 6 maça çıktı.
Türk Telekom Stadı'nda sarı-lacivertlileri son olarak 2014-2015 sezonunda yenen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşamıştı. Galatasaray, bu müsabakada da rakibi karşısında galibiyet alamayarak serinin 6 maça çıkmasını engelleyemedi.
- Galatasaray, hükmen mağlubiyetin ucundan döndü
Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi.
Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
- Feghouli, Terim'i kızdırdı
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.
Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.
Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.
- 11 sarı kart çıktı
Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.
Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.
Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.
- Sahaya yanıcı madde düştü
Karşılaşmada stat dışından atılan yanıcı madde maç sırasında sahaya geldi.
Müsabakanın 7. dakikasıda stat dışında ateşlenen işaret fişeklerinden biri, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi.
Derbide 12 sarı kart çıktı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Ali Palabıyık mücadelede toplam 12 sarı kart çıkardı. Palabıyık bunların 7'sini sarı-kırmızılılara, 5'ini sarı-lacivertlilere gösterdi.
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık düdük çaldı. Karşılaşmaya sarı kartlar damga vurdu. Palabıyık, toplamda 12 kez sarı kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertlilerde ise oyunculardan Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Teknik Direktör Erol Bulut sarı kart gördü.
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