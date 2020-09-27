1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu

Kamu hastanelerinde din hizmeti sınıfında çalışanları kapsayan "Covid-19 ek ödeme genelgesi" ile gassallara yapılan zammı bütün Diyanet çalışanlarına yapılmış gibi göstererek "Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam" manşeti ile bir gazetenin büyük bir manipülasyona imza attığını ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Diyanet çalışanları pandemi döneminde kendi görevlerinin yanında Vefa Destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde fedakarca görev aldı.
 27 Eylül 2020 21:20
+Aa- Yazdır
'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, pandemi döneminde bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarından din görevlilerine haksız saldırılar yapıldığını belirterek, "Bu zor dönemde fedakarca çalışan Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye, almadıkları zammı almış, verilmeyen ek ders ücretini verilmiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Kamu hastanelerinde din hizmeti sınıfında çalışanları kapsayan "Covid-19 ek ödeme genelgesi" ile gassallara yapılan zammı bütün Diyanet çalışanlarına yapılmış gibi göstererek "Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam" manşeti ile bir gazetenin büyük bir manipülasyona imza attığını ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Diyanet çalışanları pandemi döneminde kendi görevlerinin yanında Vefa Destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde fedakarca görev aldı. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bu dönemdeki fedakar çalışmalarını takdir ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine zor bir dönemde sürekli sağlık çalışanları veya başka meslek grupları ile din görevlilerimizi karşılaştırmak yapılabilecek en büyük yanlıştır. Kaldı ki yapılan zam Sağlık Bakanlığında çalışan gassallara yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan din görevlilerine yapılmış bir zam söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan felaket ve zorlu süreçlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirten Güldemir, "Bu süreçte her meslek grubu üzerine düşeni fedakarca yapmaya çalışıyor. Korona virüsü ile mücadelede tek ses, tek yürek olduğumuz bir ortamda sürekli Diyanet mensuplarına saldırmak, almadıkları zammı almış, Kur'an kursu öğreticilerine söz verilip de verilmeyen ek ders ücretini verilmiş gibi göstermek iyi niyetle bağdaşmayan durumlardır" dedi.

Gassalların ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve üniversiteler bünyesinde görev yaptıklarını kaydeden Güldemir, "Pandemi sürecinde zorlu şartlarda görev yapan bu kardeşlerimize yapılan ek ödeme zammını tüm Diyanet çalışanlarına yapılmış bir zam gibi göstermeye çalışmak iyi niyetten uzak bir habercilik anlayışıdır. Diyanet mensuplarımız, başkanından imamına, müezzinine, vaizinden Kur'an kursu öğreticisine kadar bu ülke için üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaktadır. Gönül ister ki pandemi sürecini canla başla mücadele ederek yürüten sağlık çalışanlarımıza güzel bir zam yapılsın. Ancak din görevlilerine yapılmayan bir zam üzerinden manipülatif haberlerle din görevlilerimizle sağlık çalışanlarını karşılaştırmak yapılabilecek en büyük haksızlıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk Kızılay ürettiği maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
27 Eylül 2020 15:50		 Çalıkoğlu: Güzellik salonlarında tıbbi işlem uygulanmaz
26 Eylül 2020 22:57
Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği'
26 Eylül 2020 07:10		 TBB, İstanbul'da ikinci baro kurulması için yetki verdi
25 Eylül 2020 18:35
İstanbul'da servis zamlarının geri çekilmesi istendi
25 Eylül 2020 13:15		 Türk İş'e göre yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira
25 Eylül 2020 12:53
Temsilde adalet geliyor
25 Eylül 2020 06:40		 Sağlık-Sen'den 'döner sermaye' açıklaması
24 Eylül 2020 21:13
İstanbul 2 No'lu Baro için TBB'ye başvuru yapıldı
24 Eylül 2020 17:16		 Eczacılar yarın sosyal medya profillerini karartacak
24 Eylül 2020 12:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi22:40 - Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu22:29 - BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a müzakere çağrısı22:20 - Bakan Varank: Yaygaralar yeni yatırımları gölgeleyemez21:57 - Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı21:53 - Ak Parti'nin anketine göre partilerin oy oranları
21:48 - Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi21:40 - Kene tehlikesi devam ediyor21:36 - 2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler21:25 - Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi21:20 - 'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu21:16 - Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi
21:14 - Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı21:06 - Dünya genelinde kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti21:05 - Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı21:03 - Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık20:58 - Koronavirüsten izole, sahildeki çardaklar sezonu kapatmadı
20:57 - Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
exxen 1
balkonda çiçek yetiştirmek 4
fahrettin koca 4
estetik müdahale sonrası ölüm 1
Taksim Camii 1
kaynar 1
arizona kertenkelesi 3
Code civil 1
Pargalı İbrahim Paşa 2
Ğormot-i 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam