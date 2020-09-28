Mesleki açık öğretimde yüz yüze eğitimler 9 Ekim'de başlayacak
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimleri 09 Ekim 2020 tarihinde başlatılacak.
|28 Eylül 2020 00:01
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Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimleri 09 Ekim 2020 tarihinde müteakip koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrine göre ve gerekli tedbirlerin okul/kurumlar tarafından alınması şartıyla başlatılacak.
İşte o talimat;
Ahmet KANDEMİR
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