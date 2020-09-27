1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi

ocaeli'de vatandaşlar korona virüs salgını döneminde en çok propolis, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bal ve polen gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri tercih etti.
 27 Eylül 2020 21:25
+Aa- Yazdır
Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi

Kocaeli'de vatandaşlar korona virüs salgını döneminde en çok propolis, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bal ve polen gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri tercih etti.

Korona virüs salgınının Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için aktarlara akın etti. Vatandaşlar en çok propolis, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bal ve polen gibi doğal ürünleri tercih etti. Pandemi sürecinde vatandaşların en fazla propolis, çörek otu yağı, zencefil, zerdeçal gibi ürünleri tercih ettiklerini belirten Dilek Kunduz, "Bunların hepsinin antioksidan özelliği var ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için en fazla bunları tercih ettiler. Tabii bir ara sumak çıkmıştı, sumağa çok fazla talep vardı. Çoğunluk olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler arı sütü, bal, polen, bitkilerden özellikle defne yaprağı, çünkü akciğerleri temizlediği için çok fazla talep vardı. Ben en fazla özellikle propolisi tavsiye ediyorum. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bununla birlikte aynı zamanda doğal antibiyotik olduğundan dolayı onu tavsiye ediyorum. Ondan sonra zencefil, zerdeçal, bunların hücre yenileyici özellikleri olduğu için bunları tavsiye ediyorum. Sumak genellikle faranjite iyi geliyor. Onu biraz daha arka planda tutuyorum ama defne yaprağı akciğerleri temizlediği için onu tabii ki başta tavsiye edebilirim" dedi.

"Nefes açmak için andız pekmezini öneriyoruz"

Nefes darlığı çeken vatandaşlara andız pekmezi ve meyan kökünü önerdiklerini söyleyen İsmail İnce ise, "Pandemi sürecinde müşterilerimiz daha çok zencefil, zerdeçal, toz tarçın, propolis damlası ve macunlarını, bağışıklık sistemini güçlü tutacak şeyler tercih ediyorlar. Bu tür ürünlere daha çok rağbet gösteriyorlar. Zencefilin tanesi, tarçının tanesi, ıhlamur, bu tür şeyler de kullanılıyor. Bunlara daha çok talep oluyor. Nefes açmak için andız pekmezini öneriyoruz, meyan kökünü öneriyoruz, zencefil, zerdeçalı öneriyoruz. Bunlar nefes açıcı özelliklere sahip ürünler" diye konuştu.

"Propolis damlayı özellikle kendim de kullanıyorum"

Vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için kendilerine arı sütü, bal, polen karışımları, propolis damla, zencefil, zerdeçal ve özel karışımlar tavsiye ettiklerini kaydeden Nurettin Tezevvel de, "Bunlardan da bayağı fayda gören müşterilerimiz oldu. Bizim tavsiyemiz arı sütü, bal ve polen bütün vitaminleri içerdiği için bağışıklık sistemini yükseltiyor. Bunu tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Propolis damlayı özellikle tavsiye ediyoruz ve kendim de kullanıyorum. Zencefil ve zerdeçal zaten hepimizin bildiği güzel bir bitki, bunu tavsiye ediyoruz. Normal bildiğimiz klasik ürünler ama genelde bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütü, bal, polen ve propolisleri tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Solunum yollarını açan şeylere daha çok rağbet gösteriyorlar"

Vatandaşların televizyonlardan çok fazla etkilendiğini dile getiren Yunus Hakkı Eşit ise, "Vatandaşlar daha çok bağışıklık sistemini kuvvetlendirici şeyler alıyorlar. Mesela bunlar propolis, C vitamini, arı ürünleri gibi bağışıklık sistemini ve solunum yollarını açan şeylere daha çok rağbet gösteriyorlar. Tabii bunda televizyonda çıkan şeyler de etkili oluyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
11 Eylül 2020 09:17		 Prof. Ateş Kara: Propolis ve diğer arı ürünleri bağışıklık için çok önemli
17 Ağustos 2020 13:45
Zerdeçalın sağlığa beş faydası
25 Temmuz 2020 23:35		 Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor
22 Nisan 2020 16:06
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
02 Nisan 2020 20:33		 Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
14 Mart 2020 16:09
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
02 Mart 2020 15:20		 Viral salgınlara karşı propolis ve zerdeçal önerisi
10 Şubat 2020 21:11
Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi
05 Şubat 2020 23:23		 Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor
04 Şubat 2020 20:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:00 - Bu üniversite yarış atı fabrikası gibi22:40 - Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu22:29 - BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a müzakere çağrısı22:20 - Bakan Varank: Yaygaralar yeni yatırımları gölgeleyemez21:57 - Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı21:53 - Ak Parti'nin anketine göre partilerin oy oranları
21:48 - Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi21:40 - Kene tehlikesi devam ediyor21:36 - 2000 yıllık boş tümülüsü define uğruna talan ettiler21:25 - Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi21:20 - 'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu21:16 - Pistten çıkan uçak pazar yerinde çürümeye terk edildi
21:14 - Yozgat Bozok Üniversitesinde kenevir hasadı başladı21:06 - Dünya genelinde kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti21:05 - Derbide gol sesi çıkmadı ama 12 sarı kart çıktı21:03 - Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık20:58 - Koronavirüsten izole, sahildeki çardaklar sezonu kapatmadı
20:57 - Yediemin otoparkında 12 milyon liralık servet yatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Karantina en çok bu illerde ihlal edildi
10 öğrenciden Profesöre suçlama: Bizi taciz etti
Karantina evinde 20 misafirli kahvaltı!
Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayısı azaldı
Korona olduklarını bilen gelin ve damat düğün yaptı
Önemli uyarı: Bu maskelerden uzak durun
Azerbaycan 6 köyü Ermenistan işgalinden kurtardı
Memura, 'işini yapmıyor, karaktersiz herif' demek hakaret suçuna girer mi?
'Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam' manipülasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ev yıkanın kedisi 1
temizlik bezi ile aşk yaşamak 1
Hamaylı 1
Öykünme 1
Esevaspak 1
Stromboli 1
bozok 2
semender 1
gor 1
Galiçya 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Engelli 2 İşçi Alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 28 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 11 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 107 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. 1 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam