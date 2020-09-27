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Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen hava ambulansı karayoluna inerek yaralıları kısa sürede hastaneye ulaştırdı.
 27 Eylül 2020 21:48
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Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen hava ambulansı karayoluna inerek yaralıları kısa sürede hastaneye ulaştırdı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç. idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla hava ambulansı karayoluna inerek yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan Ummuhan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavisi sürerken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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