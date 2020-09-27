Elazığ'da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu
|27 Eylül 2020 22:40
|+Aa- Yazdır
Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişe HES kodu ile yapılma zorunluluğu getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada:"28.09.2020 tarihinden itibaren Elazığ'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişler HES kodu ile yapılacaktır" denildi.
HES kodunun alınımının tarif edildiği açıklamada, "HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (Gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e kısa mesaj (SMS) olarak gönderilir. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden 'HES kodu işlemleri' bölümüne girilir, 'HES kodu oluştur' butonuna tıklanır, kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur. Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinde dilediğiniz sayıda HES kodu üretilebilir, hangi kodu hangi kurumla paylaştığınız listesini görüntüleyebilir, dilerseniz iptal edebilir veya yetkilerini kaldırabilirsiniz. Kısa mesaj göndererek HES kodu alırken mesajınızın sonunda paylaşım süresini belirtemezseniz kodun süresi 1 yıl ile sınırlı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Zamanla yarışan helikopter yaralılar için karayoluna indi
27 Eylül 2020 21:48
|Şile'de düzenlenen festivale baskın! 112 kişiye para cezası
27 Eylül 2020 17:10
|Kovid-19 sağlıkta 'dijitalleşme'yi hızlandırdı
27 Eylül 2020 15:29
|Personelde virüs çıktı, Belediye Başkanı karantinaya alındı
27 Eylül 2020 13:01
|RTÜK, tv kanallarından 'Bu programda, Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor' bildirimi istedi
27 Eylül 2020 11:21
|5 bakanlık hazırladı... Valiliklere 'kadına şiddet' genelgesi
27 Eylül 2020 10:35
|Yeni kurtarma paketi: Bir çok borç ötelenecek
27 Eylül 2020 07:18
|Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle nakli mümkün mü?
27 Eylül 2020 06:50
|Diyarbakır Surları işlevlendirilerek turizme kazandırılacak
26 Eylül 2020 22:48
|Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL'ye yükseldi
26 Eylül 2020 16:37