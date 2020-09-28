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28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları.
 28 Eylül 2020 00:06
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28 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/14.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu'nda konuşma yapacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle toplanacak partisinin Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaretinin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Dereli ilçesini ve Giresun Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşması"na iştirak edecek.

(Giresun/09.30-15.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun, cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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